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Высадившую кота Твикса из поезда проводницу временно отстранили от работы

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Фото: ТАСС/Сергей Ермохин
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Проводницу, которая высадила из поезда кота Твикса, временно отстранили от работы. Об этом 23 января сообщил замгендиректора РЖД Иван Колесников.

«В настоящий момент проводник отстранена от работы с пассажирами. Она сейчас не работает с пассажирскими поездами, временно на период проведения рассмотрения», — сказал он на круглом столе в Госдуме по правилам перевозки домашних животных общественным транспортом.

Также он сообщил, что компания планирует персонифицировать перевозку животных в поездах.

«Мы планируем в некоторой степени персонифицировать перевозку животных, чтобы была возможность более предметно понимать, кого мы перевозим. В настоящий момент в наших документах этого нет», — рассказал Колесников.

Что известно о гибели кота Твикса. Главное

Кот Твикс пропал 11 января, после того как проводница выкинула его из вагона поезда Екатеринбург – Тихвин на остановке в Кирове. Кот выбрался из переноски, пока его хозяин спал. Проводница не смогла найти владельца питомца и решила, что он беспризорный. Известно, что Твикса везли домой после операции, у него были все документы и билет.

После просьбы хозяина кота Эдгара Гайфуллина Твикса искал почти весь Киров. 20 января труп кота нашли неподалеку от железнодорожных путей, а потом привезли владельцам, которые подтвердили, что это действительно Твикс.

19 января юрист Александр Хаминский предположил в разговоре с «Известиями», что проводницу могут привлечь по статье об умышленном повреждении или уничтожении чужого имущества (ст. 167 УК РФ). Если в поступке проводницы был умысел, дело могут переквалифицировать в «Самоуправство» (ст. 330 УК РФ).

Позднее, 22 января, губернатор Кировской области Александр Соколов поблагодарил волонтеров, которые искали кота Твикса. По его словам, каждый из них помог сохранить веру в добро и человечность.

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