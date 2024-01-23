Высадившую кота Твикса из поезда проводницу временно отстранили от работы

Проводницу, которая высадила из поезда кота Твикса, временно отстранили от работы. Об этом 23 января сообщил замгендиректора РЖД Иван Колесников.

«В настоящий момент проводник отстранена от работы с пассажирами. Она сейчас не работает с пассажирскими поездами, временно на период проведения рассмотрения», — сказал он на круглом столе в Госдуме по правилам перевозки домашних животных общественным транспортом.

Также он сообщил, что компания планирует персонифицировать перевозку животных в поездах.

«Мы планируем в некоторой степени персонифицировать перевозку животных, чтобы была возможность более предметно понимать, кого мы перевозим. В настоящий момент в наших документах этого нет», — рассказал Колесников.

Кот Твикс пропал 11 января, после того как проводница выкинула его из вагона поезда Екатеринбург – Тихвин на остановке в Кирове. Кот выбрался из переноски, пока его хозяин спал. Проводница не смогла найти владельца питомца и решила, что он беспризорный. Известно, что Твикса везли домой после операции, у него были все документы и билет.

После просьбы хозяина кота Эдгара Гайфуллина Твикса искал почти весь Киров. 20 января труп кота нашли неподалеку от железнодорожных путей, а потом привезли владельцам, которые подтвердили, что это действительно Твикс.

19 января юрист Александр Хаминский предположил в разговоре с «Известиями», что проводницу могут привлечь по статье об умышленном повреждении или уничтожении чужого имущества (ст. 167 УК РФ). Если в поступке проводницы был умысел, дело могут переквалифицировать в «Самоуправство» (ст. 330 УК РФ).

Позднее, 22 января, губернатор Кировской области Александр Соколов поблагодарил волонтеров, которые искали кота Твикса. По его словам, каждый из них помог сохранить веру в добро и человечность.