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В Германии сообщили о недовольстве 76% немцев нынешним правительством

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Andreas Gora
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Только 17% немцев положительно отозвались о работе правительства, это худший показатель, зафиксированный институтом исследования общественного мнения Insa с момента начала работы федерального правительства в 2021 году. Об этом 20 января пишет Bild am Sonntag.

«Согласно текущему опросу, <...> 76%, или около трех четвертей, граждан недовольны работой федерального правительства», — пишут журналисты.

В результате парламентских выборов в 2021 году большинство не получила ни одна из партий, так появилась коалиция, как ее называют немцы, «светофор». Красный цвет — Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), желтый — Свободная демократическая партия (СвДП) и «Зеленые». Олаф Шольц, представляющий СДПГ, стал канцлером ФРГ.

Также, по данным исследования, СДПГ теряет один процентный пункт и достигает лишь 15% одобрения. «Зеленые» — 12% и СвДП — 5%.

Согласно результатам опроса, 72% респондентов не согласны с работой канцлера Шольца. Отмечается, что это на три пункта больше, чем месяц назад, в начале декабря. Лишь 20% опрошенных считают, что Шольц хорошо справляется со своей работой. В декабре так считали 23% участников опроса.

Исследование проводилось среди 1002 человек 11 и 12 января.

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Ранее, 15 января, кандидат экономических наук, эксперт международного общественного движения «Другая Украина» Александр Дудчак допустил, что митинги фермеров в Германии могут ускорить процесс смены Шольца на посту канцлера ФРГ. Политолог указал, что одной из важнейших причин «тяжелой судьбы» фермеров и металлургов, а также сотрудников химической промышленности и других предприятий, которые закрываются в ФРГ, является поддерживаемая государством политика США в отношении РФ.

3 января депутат Европарламента от немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Гуннар Бек в беседе с «Известиями» сказал, что Шольцу стоит уйти в отставку, так как его правительство является катастрофой.

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