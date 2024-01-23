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В Кургане эвакуировали жильцов двух 17-этажных домов

В Кургане эвакуировали жильцов двух 17-этажных домов, где качались люстры
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Фото: РИА Новости/Павел Львов
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В Кургане провели эвакуацию жителей двух 17-этажных домов на улицах Гоголя и Куйбышева из-за качающихся люстр. Об этом 23 января сообщает пресс-служба администрации города.

«МЧС совместно с полицией оперативно была проведена превентивная эвакуация жителей домов. В общей сложности с двух адресов эвакуировано 246 человек, включая 38 детей», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram.

Уточняется, что большинство эвакуированных уехали к родственникам или в иное имеющееся жилье. Для 28 человек, у кого есть необходимость в размещении, организовано проживание в гостинице «Курган» и бесплатное горячее питание. Они смогут находиться там до момента, пока им не разрешат вернуться домой.

На место происшествия выезжали оперативные службы, региональное МЧС, полиция, заместитель губернатора Курганской области Константин Малышев, и.о. главы города Анастасия Аргышева и другие представители профильных ведомств.

В настоящий момент ведомствами и экспертами проводится установка причин произошедшего. Правоохранительные органы выставили патруль у домов для обеспечения безопасности и сохранности личного имущества граждан, рассказали в городском МВД.

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Ранее в этот день произошло землетрясение магнитудой 7 на границе Китая и Казахстана. По информации ГУ МЧС Алма-Аты, в городе были зафиксированы повторные толчки: магнитудой 2 ― в 00:42 (21:42 мск), а также в 01:36 (22:36 мск) ― без ощутимости. Портал Nur.kz со ссылкой на источник в управлении здравоохранения города, сообщил, что в результате землетрясения пострадали восемь человек. Трое жителей города получили травмы в результате падения из окон жилых домов.

До этого корреспондент «Известий» Мурат Шинасилов сообщил, что многие люди не успели собрать необходимые вещи, поскольку землетрясение произошло в позднее время. Впоследствии журналист сообщил о второй волне подземных толчков.

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