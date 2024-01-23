Аргентинские депутаты потребовали обосновать отказ от вступления в БРИКС

Депутаты из партии «Союз Родины» (UxP) обратились к правительству Аргентины с требованием обосновать отказ от вступления страны в БРИКС. Петицию представил бывший глава МИД страны Сантьяго Кафьеро, пишет издание Parlamentario.

«Очень важно, чтобы национальный конгресс был проинформирован об этом вопросе, поскольку решение правительства не быть частью БРИКС лишает Аргентину источников финансирования и особого веса в ее способности к диалогу и дискуссиям», — заявил Кафьеро 20 января.

Кроме того, депутаты задаются вопросами о том, была ли проведена оценка потерь, которые могут быть вызваны отказом от вступления в организацию, и как будет выстраиваться будущее взаимодействие с другими международными объединениями.

«В многополярном мире быть частью механизма означает присоединение к группе ключевых стран экономического развития, которые также являются нашими основными торговыми партнерами», — подчеркнул Кафьеро.

Он указал, что ВВП БРИКС выше, чем ВВП «Большой семерки» (G7), поэтому этот запрос на отчеты заключается в важности установления того, собирается ли Аргентина нарушить «интеграционистскую традицию из-за идеологических предрассудков» или из-за другого конкретного решения правительства.

Президент Аргентины Хавьер Милей в конце декабря 2023 года направил письма российскому лидеру и председателю КНР Си Цзиньпину, в которых официально отклонил приглашение стать участником БРИКС. По мнению Милея, в данный момент участие страны в сообществе неуместно. Позднее глава МИД Аргентины Диана Мондино призналась, что отказ государства от вступления в объединение частично мотивирован идеологическими мотивами.

Позднее, 19 января, официальный представить Кремля Дмитрий Песков высказался, что отказ Аргентины от вступления в БРИКС вызывает сожаление, однако очередь желающих сотрудничать с объединением государств очень большая.

БРИКС — межгосударственное объединение, которое было основано в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии и Китая. Позже к нему присоединилась Южно-Африканская Республика. Сейчас в блоке 10 стран.