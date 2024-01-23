В Китае произошло второе за сутки землетрясение

На территории Китая произошло второе за сутки землетрясение, эпицентр находился в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV) во вторник, 23 января.

«Китайская сейсмологическая сеть официально установила, что 23 января в 09:18 (04:18 мск. — Ред.) произошло землетрясение магнитудой 5,2 в уезде Уши префектуры Аксу Синьцзяна (41,19 градуса северной широты, 78,84 градуса восточной долготы)», — сказано в публикации.

Очаг толчков находился на глубине 10 км.

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) оценил магнитуду повторного землетрясения как 5,3. Эпицентр, по данным центра, находился на расстоянии 118 км к западу от Аксу, где проживают 535 тыс. человек. Глубину очага EMSC определил как 2,8 км.

Ранее, 22 января, сообщалось о землетрясении магнитудой 7,1 в уезде Уши. Глубина очага составила 22 км, поступала информация об обрушении двух жилых домов и помещений для скота.

Тогда же сообщалось о землетрясении магнитудой 7 баллов на границе Китая и Киргизии. Эпицентр находился в 126 км к юго-востоку от Кызыл-Суу (Киргизия).

Толчки ощущались и в Казахстане. Корреспондент «Известий» показал, как жители Алма-Аты выходили на улицу из-за начавшегося землетрясения. Позже, по его словам, началась вторая волна подземных толчков.

В результате землетрясения в Алма-Ате пострадали восемь человек. Трое из них получили травмы в результате прыжков из окон.