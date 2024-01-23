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В Китае рассказали о землетрясении магнитудой 7,1 в Синьцзяне

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Фото: Global Look Press/Man Suer
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В Китае в уезде Уши округа Аксу Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) Китая в горной местности в понедельник, 22 января, произошло землетрясение магнитудой 7,1. Об этом сообщил Китайский центр сейсмологических сетей (CENC).

Очаг землетрясения залегал на глубине 22 км. Вблизи эпицентра расположены пять деревень. По информации Xinhua, по состоянию на утро вторника, обрушились два жилых дома и помещения для скота. Информации о пострадавших нет.

Подземные толчки сильно ощущались во всем округе Аксу. Землетрясение также ощущалось в городах Урумчи, Хотан и Кашгар.

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Ранее в тот же день сообщалось, что землетрясение магнитудой 7 баллов регистрировалось на границе Китая и Киргизии. Эпицентр находился в 126 км к юго-востоку от Кызыл-Суу (Киргизия).

Толчки ощущались и в Казахстане. Корреспондент «Известий» показал, как жители Алма-Аты выходили на улицу из-за начавшегося землетрясения. Позже, по его словам, началась вторая волна подземных толчков.

В результате землетрясения в Алма-Аты пострадали восемь человек. Трое из них получили травмы в результате прыжков из окон.

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