Политолог-американист рассказал о предвыборной дилемме Байдена

Кризис на границе США с Мексикой вышел на первый план в предвыборных дебатах кандидатов от республиканцев в Нью-Гемпшире, где 23 января должны состояться праймериз. И это на фоне общей неустроенности в стране и огромных выплат Украине. Президенту Джо Байдену объяснять американцам, почему они должны отдавать деньги из своего кошелька далекой стране, становится всё сложнее, отметил в беседе с «Известиями» политолог-американист Сергей Судаков.

«Стране, которая никогда эти деньги не вернет и не принесет пользы для рядовых американцев. Если раньше они относились к этому с юмором и говорили, что их это не касается, то сейчас они понимают: за те доллары, которые вкладываются в Украину, они платят паршивыми железными дорогами, ежедневными крушениями поездов, выбоинами на асфальте и повышением цен в магазинах и на бензин», — подчеркнул он.

Пока финансовая и военная помощь Евросоюза и США задерживается, у Украины, как пишет The Wall Street Journal, средств осталось всего на несколько месяцев, дальше Киеву придется выживать за счет неуплаты зарплат, пенсий и отмены субсидирования ЖКХ.

С прошлого года конгресс не может согласовать законопроект о выделении финансирования на военные нужды Украине и Израилю. Камнем преткновения между республиканцами и демократами как раз остается вопрос защиты границ.

«Дилемма Байдена заключается в том, что ему сейчас нужно будет подыграть республиканцам, поставить на кон свои шансы на выборах и тем самым пройти между Сциллой и Харибдой. Все понимают, что, как только он введет такие ограничения на миграцию, огромное количество избирателей от него отвернется», — продолжил Судаков.

Эксперт добавил, что суть компромисса состоит еще и в том, что Байден должен будет отчитаться об отправленных деньгах и описать концепцию победы на Украине. Взамен республиканцы поддержат постоянный бюджет с финансированием Киева, считает Судаков.

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Приграничное расстройство: миграционный кризис в США лишает Украину денег