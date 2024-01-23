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Синоптики спрогнозировали в Москве метель и гололедицу 23 января

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Облачно, снег, местами метель, гололедица и до –3 градусов — такая погода ожидает жителей столицы во вторник, 23 января. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться в диапазоне –3…–1 градус. Ночью столбики термометров опустятся до –4.

В Московской области прогнозируют от –6 до –1 градуса, ночью похолодает до –7.

Ожидается южный ветер со скоростью 6–11 м/c, местами возможны порывы до 17 м/с.

Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба.

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Ранее, 22 января, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что большую часть текущей недели температура воздуха в Москве будет выше климатической нормы. По его словам, к вечеру вторника, 23 января, температура воздуха днем повысится до –1…–4 градусов, вместе с чем пройдет небольшой снег. А в среду в Москву придет оттепель — в этот день и в четверг ожидается от 0 до +1 градуса.

Ранее, 19 января, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что, хотя на следующей неделе для жителей Московского региона и наступит оттепель, сугробы всё еще останутся высокими и не успеют растаять. Уже к следующим выходным данное явление прекратится.

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