Препарат из радия снизит побочные эффекты при терапии рака груди

Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) занимаются разработкой нового радиофармпрепарата на основе изотопа радия-223. Средство можно будет использовать для лечения рака молочной железы, узнали «Известия».

Этот элемент уже длительное время применяют для борьбы с метастазами, возникающими у больных раком простаты. Радий воздействует именно на костную ткань, где и появляются вторичные очаги рака. Изотоп обладает множеством преимуществ по сравнению с другими методами радиологического лечения. Однако другие виды опухолей с его помощью пока не лечили, потому что для этого нужно научиться перенаправлять действие вещества в нужную часть организма.

«Радий-223 идеально подходит для локальной терапии рака благодаря своим свойствам. Сейчас для лечения рака молочной железы используют брахитерапию. Радиоактивный элемент на небольшом носителе вводят в организм с помощью очень сложной и неприятной процедуры, которую тяжело переносят пациенты. При этом радиоактивные частицы не выводятся из организма. Для этого нужна еще одна процедура. Наш препарат можно будет вколоть в опухоль обычным шприцем, а после того как он выполнит свою задачу, он сам выведется из организма», — сказала лаборант-исследователь лаборатории нано- и микрокапсулирования биологически активных веществ СПбПУ Дарья Ахметова.

Препарат, который разрабатывают в Санкт-Петербурге, предназначен для введения прямо в опухоль. Ученые использовали метод инкапсулирования, то есть поместили изотоп внутрь капсулы из карбоната кальция. Нужно добиться, чтобы радий надежно удерживался в носителе, а иначе он распространится по всему организму, пояснили разработчики.

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