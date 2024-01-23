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- Активная фарма: препарат из радия снизит побочные эффекты при терапии рака груди
Активная фарма: препарат из радия снизит побочные эффекты при терапии рака груди
Российские ученые разрабатывают новый радиофармпрепарат для лечения рака молочной железы. В качестве активного элемента в нем используется радий-223, который ранее применялся только для борьбы с метастазами при раке простаты. Сейчас лечение новообразований в молочной железе с помощью радиофармпрепаратов требует болезненной процедуры, которая негативно сказывается на состоянии пациента. А для ввода нового лекарства достаточно обычного укола. По мнению экспертов, препарат будет востребован для лечения отдельных групп пациентов, однако при терапии рака наиболее эффективны средства, которые способны сами находить путь к опухоли.
Смена цели
Специалисты Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) ведут работу над созданием нового радиофармпрепарата на основе изотопа радия-223, который можно будет применять для борьбы с раком молочной железы. Частицы этого вещества уже давно используются в медицине для лечения метастазов, которые возникают у пациентов с раком простаты. Изотоп имеет свойство воздействовать на костную ткань, где и появляются вторичные очаги болезни. Радий обладает множеством преимуществ по сравнению с альтернативными радиологическими методами. Но другие виды онкозаболеваний им пока не лечили, так как для этого необходимо научиться перенаправлять действие изотопа в нужную часть организма.
— Радий-223 идеально подходит для локальной терапии рака благодаря своим свойствам. Сейчас для лечения рака молочной железы используют брахитерапию. Радиоактивный элемент на небольшом носителе вводят в организм с помощью очень сложной и неприятной процедуры, которую тяжело переносят пациенты. При этом радиоактивные частицы не выводятся из организма. Для этого нужна еще одна процедура. Наш препарат можно будет вколоть в опухоль обычным шприцем, а после того как он выполнит свою задачу, он сам выведется из организма, — сказала лаборант-исследователь лаборатории нано- и микрокапсулирования биологически активных веществ СПбПУ Дарья Ахметова.
Препарат, который разрабатывают в Санкт-Петербурге, предназначен для локальной терапии. Ученые решили применить метод инкапсулирования, когда изотоп помещают внутрь какого-то другого вещества — капсулы. Нужно, чтобы радиоактивный элемент надежно удерживался в носителе, а иначе он станет распространяться по всему организму, пояснили разработчики.
В качестве носителя радия ученые выбрали карбонат кальция. Он безопасен, давно используется в медицине и дешев в производстве. Оказалось, что поместить радий в кальциевую капсулу можно при помощи простой абсорбции, которая не требует дополнительного оборудования. Раствор с изотопом смешивают с карбонатом кальция, и через некоторое время носитель впитывает его без каких-либо манипуляций, то есть процесс производства препарата будет простым и экономичным.
Разработчики испытали лекарство на клеточных моделях и кровяных клетках. Исследования показали, что полученное соединение не влияет негативно на кровь, а карбонат кальция в принципе не токсичен для организма. Также ученые создали у мышей модель ракового образования из клеток опухоли молочной железы и вводили животным препарат в разных концентрациях. Это замедлило увеличение новообразования по сравнению с контрольными образцами. В ходе 12-дневной терапии было замечено снижение роста на 85% относительно группы мышей, к которым не применяли терапию. А показатель, отражающий насколько хорошо носитель удерживает в себе радиофармпрепарат, достиг 99%.
Самонаводящийся элемент
— Краеугольным вопросом использования радионуклидов остается создание средств адресной доставки, при этом оптимально, чтобы можно было их вводить системно (скажем, внутривенно), а не непосредственно в опухоль. Наночастицы карбоната кальция, хотя и исследуются в качестве метода, позволяющего накапливать действующее вещество в опухолевой ткани, всё же не обладают достаточной избирательностью для доставки, — сказал заведующий кафедры биохимии имени академика Т.Т. Березова РУДН Вадим Покровский.
На следующем этапе работы создатели лекарства намерены уменьшить размер кальциевых капсул и разместить на их поверхности агенты, которые смогут нацеливать препарат на опухоль. Тогда разработку можно будет использовать не только для локальной, но и для системной терапии.
Радий-223 используется очень давно. И сейчас происходит возрождение интереса к этому элементу, рассказал «Известиям» заведующий кафедрой онкологии, радиотерапии и реконструктивной хирургии Сеченовского университета Игорь Решетов.
— Любой новый метод лечения будет полезен. Главное, чтобы его разработка дошла до клинической практики. Конечно, это не какая-то революция или метод, который отменяет другие способы лечения. Однако это направление должно развиваться. А показания и пациенты, чтобы его применить, всегда найдутся, — сказал Игорь Решетов.
Радиофармпрепараты сейчас очень интенсивно разрабатываются, и это перспективное направление. С их помощью удается настолько уменьшить опухоль молочной железы, что пациенту не требуется хирургическое вмешательство. Благодаря этому можно сохранить анатомическую форму груди, что очень важно для женщин, рассказала «Известиям» научный сотрудник Российского научного центра радиологии и хирургических технологий имени академика А.М. Гранова Ольга Миколайчук.