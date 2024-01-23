Активная фарма: препарат из радия снизит побочные эффекты при терапии рака груди

Российские ученые разрабатывают новый радиофармпрепарат для лечения рака молочной железы. В качестве активного элемента в нем используется радий-223 , который ранее применялся только для борьбы с метастазами при раке простаты. Сейчас лечение новообразований в молочной железе с помощью радиофармпрепаратов требует болезненной процедуры, которая негативно сказывается на состоянии пациента. А для ввода нового лекарства достаточно обычного укола . По мнению экспертов, препарат будет востребован для лечения отдельных групп пациентов, однако при терапии рака наиболее эффективны средства, которые способны сами находить путь к опухоли .

Смена цели

Специалисты Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) ведут работу над созданием нового радиофармпрепарата на основе изотопа радия-223, который можно будет применять для борьбы с раком молочной железы . Частицы этого вещества уже давно используются в медицине для лечения метастазов, которые возникают у пациентов с раком простаты. Изотоп имеет свойство воздействовать на костную ткань, где и появляются вторичные очаги болезни . Радий обладает множеством преимуществ по сравнению с альтернативными радиологическими методами. Но другие виды онкозаболеваний им пока не лечили, так как для этого необходимо научиться перенаправлять действие изотопа в нужную часть организма .

— Радий-223 идеально подходит для локальной терапии рака благодаря своим свойствам . Сейчас для лечения рака молочной железы используют брахитерапию. Радиоактивный элемент на небольшом носителе вводят в организм с помощью очень сложной и неприятной процедуры, которую тяжело переносят пациенты. При этом радиоактивные частицы не выводятся из организма. Для этого нужна еще одна процедура . Наш препарат можно будет вколоть в опухоль обычным шприцем, а после того как он выполнит свою задачу, он сам выведется из организма , — сказала лаборант-исследователь лаборатории нано- и микрокапсулирования биологически активных веществ СПбПУ Дарья Ахметова.

Фото: СПБПУ

Препарат, который разрабатывают в Санкт-Петербурге, предназначен для локальной терапии. Ученые решили применить метод инкапсулирования, когда изотоп помещают внутрь какого-то другого вещества — капсулы . Нужно, чтобы радиоактивный элемент надежно удерживался в носителе, а иначе он станет распространяться по всему организму , пояснили разработчики.

В качестве носителя радия ученые выбрали карбонат кальция. Он безопасен, давно используется в медицине и дешев в производстве . Оказалось, что поместить радий в кальциевую капсулу можно при помощи простой абсорбции, которая не требует дополнительного оборудования . Раствор с изотопом смешивают с карбонатом кальция, и через некоторое время носитель впитывает его без каких-либо манипуляций, то есть процесс производства препарата будет простым и экономичным.

Разработчики испытали лекарство на клеточных моделях и кровяных клетках. Исследования показали, что полученное соединение не влияет негативно на кровь, а карбонат кальция в принципе не токсичен для организма . Также ученые создали у мышей модель ракового образования из клеток опухоли молочной железы и вводили животным препарат в разных концентрациях. Это замедлило увеличение новообразования по сравнению с контрольными образцами. В ходе 12-дневной терапии было замечено снижение роста на 85% относительно группы мышей, к которым не применяли терапию. А показатель, отражающий насколько хорошо носитель удерживает в себе радиофармпрепарат, достиг 99%.

Фото: СПбПУ

Самонаводящийся элемент

— Краеугольным вопросом использования радионуклидов остается создание средств адресной доставки, при этом оптимально, чтобы можно было их вводить системно (скажем, внутривенно), а не непосредственно в опухоль. Наночастицы карбоната кальция, хотя и исследуются в качестве метода, позволяющего накапливать действующее вещество в опухолевой ткани, всё же не обладают достаточной избирательностью для доставки , — сказал заведующий кафедры биохимии имени академика Т.Т. Березова РУДН Вадим Покровский.

На следующем этапе работы создатели лекарства намерены уменьшить размер кальциевых капсул и разместить на их поверхности агенты, которые смогут нацеливать препарат на опухоль . Тогда разработку можно будет использовать не только для локальной, но и для системной терапии .

Радий-223 используется очень давно. И сейчас происходит возрождение интереса к этому элементу , рассказал «Известиям» заведующий кафедрой онкологии, радиотерапии и реконструктивной хирургии Сеченовского университета Игорь Решетов.

Фото: СПбПУ

— Любой новый метод лечения будет полезен. Главное, чтобы его разработка дошла до клинической практики . Конечно, это не какая-то революция или метод, который отменяет другие способы лечения. Однако это направление должно развиваться. А показания и пациенты, чтобы его применить, всегда найдутся, — сказал Игорь Решетов.