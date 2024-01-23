Детсады, колледжи и вузы обяжут повесить флаг России на зданиях

На зданиях и территориях всех учебных заведений на постоянной основе и в обязательном порядке разместят флаги России. Такой законопроект, разработанный в Госдуме, поддержало правительство. В ближайшее время он будет внесен в парламент.

По действующим правилам постоянно размещать государственный флаг следует только на зданиях общеобразовательных организаций — школ, гимназий, лицеев. Теперь же законодательная инициатива распространяет это правило на детские сады, колледжи и университеты.

Автор законопроекта, председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова рассказала «Известиям», что любые образовательные организации могут вывешить флаги по собственному решению, теперь же планируется это сделать обязательным.



«Дети, начиная с дошкольного возраста, уже знакомы с символикой нашего государства. И студенты, заходя в свою образовательную организацию, должны видеть триколор», — сказала она.



Законопроект разработан с целью формирования у детей и молодежи на всех этапах образовательной деятельности общероссийской гражданской идентичности и патриотизма. При этом дополнительных затрат на приобретение государственной символики не потребуется.



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Учесть смолоду: на детсадах, колледжах и вузах появятся флаги России