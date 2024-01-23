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Детсады, колледжи и вузы обяжут повесить флаг России на зданиях

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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На зданиях и территориях всех учебных заведений на постоянной основе и в обязательном порядке разместят флаги России. Такой законопроект, разработанный в Госдуме, поддержало правительство. В ближайшее время он будет внесен в парламент.

Общество знамени: флаг России хотят размещать на детсадах и вузах
Поможет ли это повысить популярность государственного символа и сплотить граждан

По действующим правилам постоянно размещать государственный флаг следует только на зданиях общеобразовательных организаций — школ, гимназий, лицеев. Теперь же законодательная инициатива распространяет это правило на детские сады, колледжи и университеты.

Автор законопроекта, председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова рассказала «Известиям», что любые образовательные организации могут вывешить флаги по собственному решению, теперь же планируется это сделать обязательным.

«Дети, начиная с дошкольного возраста, уже знакомы с символикой нашего государства. И студенты, заходя в свою образовательную организацию, должны видеть триколор», — сказала она.

Законопроект разработан с целью формирования у детей и молодежи на всех этапах образовательной деятельности общероссийской гражданской идентичности и патриотизма. При этом дополнительных затрат на приобретение государственной символики не потребуется.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Учесть смолоду: на детсадах, колледжах и вузах появятся флаги России

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