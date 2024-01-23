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Учесть смолоду: на детсадах, колледжах и вузах появятся флаги России

Поможет ли это воспитать в молодежи чувство патриотизма
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Все образовательные учреждения в России будут обязаны вывесить на своих зданиях и территориях государственный флаг — соответствующую инициативу перед внесением в Госдуму поддержало правительство, выяснили «Известия». Ее авторы отмечают, что сейчас флаги вывешиваются только школами, а процесс воспитания непрерывен — от детсада до университета. Присутствие флага поможет сформировать в молодых людях чувство гражданской идентичности и патриотизма, полагают опрошенные изданием эксперты.

Больше флагов

На зданиях российских школ, колледжей, вузов и других учебных заведений в обязательном порядке и на постоянной основе будут размещаться флаги России, выяснили «Известия». Правительство поддержало такой законопроект, в ближайшее время он будет внесен в Госдуму.

— Документ предлагает распространить на все образовательные организации, независимо от форм собственности, норму о постоянном размещении государственного флага на зданиях либо на территориях учреждений, — сказал «Известиям» председатель правления Ассоциации юристов России, член правительственной комиссии по законопроектной деятельности Владимир Груздев.

По действующим правилам постоянно размещать государственный флаг следует только на зданиях общеобразовательных организаций — школ, гимназий, лицеев. Инициатива же распространяет действие нормы на все образовательные организации, включая детские сады, колледжи и вузы.

— Законопроект разработан с целью формирования у детей и молодежи общероссийской гражданской идентичности и патриотизма на всех этапах образовательной деятельности, — отметил Владимир Груздев.

Автор законопроекта, председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова обратила внимание, что воспитание — это непрерывный процесс, который идет от дошкольного учреждения и до завершения учебы в вузе. Поэтому она назвала удивительным тот факт, что сейчас флаги вывешиваются только на зданиях школ.

— Дети начиная с дошкольного возраста уже знакомы с символикой нашего государства. И студенты, заходя в свою образовательную организацию, должны видеть триколор, — сказала она.

Ольга Казакова назвала новую меру логичным продолжением работы по укреплению воспитания в образовательных организациях. Она напомнила, что в 2020 году закон об образовании был доработан — туда вошел воспитательный компонент.

— И он включает духовное, патриотическое и гражданское воспитание, — указала она. — И наш российский триколор является частью всей воспитательной работы. Наш флаг вызывает чувство гордости, сопричастности и привязанности.

Присутствие государственного флага на зданиях всех учебных заведений будет способствовать поднятию патриотических настроений у детей, уверен и руководитель Всероссийского общества защиты прав граждан в сфере образования Виктор Панин.

— Думаю, что это пойдет детям и студентам только в плюс, — сказал он «Известиям».

Директор Института изучения детства, семьи и воспитания, зампред комиссии Общественной палаты РФ по просвещению и воспитанию Наталья Агре заявила, что детям с самого раннего возраста «особенно важно знать и понимать символы российского государства».

— И по нашему опыту мы видим, например, с какой радостью ребятишки реагируют на гимн или на флаг, — сказала она. — Мы видим и обратную связь от родителей, когда они оказываются приятно удивлены, что их дети знают слова гимна и охотно исполняют его. Так что я абсолютно поддерживаю эту инициативу.

Новые флаги не понадобятся

Ольга Казакова напомнила, что с 1 сентября 2022 года в российских школах в начале каждой учебной недели стали поднимать флаг и исполнять гимн.

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И поэтому, согласно отзыву правительства, нынешние изменения не потребуют от школ и вузов дополнительных финансовых затрат — они уже оснащены всем необходимым.

«По нынешним нормам флаг вывешивается на зданиях любых организаций, в том числе учебных, в дни государственных праздников, а также поднимается во время официальных церемоний и других торжественных мероприятий», — указали там.

В 2022 году премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении средств из федерального бюджета на закупку государственных символов. Более чем 30 регионам выделили 1 млрд рублей в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан России».

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Заместитель председателя Общероссийского профсоюза образования Михаил Авдеенко заявил «Известиям», что организация поддерживает инициативу.

— Главное здесь понимать, что во всем хороша мера, — указал он. — Государственная символика очень важный атрибут госвласти и должна вызывать у граждан высокие эмоции — чувство гордости за свою страну, свою историю, вдохновлять. И главное, чтобы не потерялась эта главная особенность символов, их сакральная ценность должна оставаться на высоком уровне.

Председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев напомнил об общественной дискуссии «из нулевых», когда пытались запретить развешивать флаги на балконах.

— А я всегда поддерживал такое желание людей, — рассказал он. — И против нынешней инициативы ничего не имею.

По его мнению, главное, чтобы это желание было искренним, а не фальшивым.

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