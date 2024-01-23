В Бельгии заявили о невозможности отказаться от российского газа в ближайшее время

В Бельгии пока нет ответа на вопрос, как в ближайшее время прекратить покупку газа у России. Об этом сообщило агентство Reuters в понедельник, 22 января, со ссылкой на слова министра энергетики страны Тинне Ван дер Стретен.

«Не совсем ясно, сможем ли мы с этим работать», — сказала она.

Министр говорила о реформе правил газового рынка, предложенной странами Европейского союза (ЕС) в прошлом году. Тогда был составлен документ с предложениями по упрощению для стран ЕС прекращения поставок российского газа.

Ван дер Стретен сообщила, что существуют контракты между Брюсселем и Москвой, подписанные еще до начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Теперь их расторжение представляется невозможным для бельгийской стороны.

«Это то, что мы не можем решить в одностороннем порядке», — подчеркнула министр.

Ранее, 6 декабря, автор Telegram-канала IG Energy Игбал Гулиев рассказал «Известиям», что Евросоюз с февраля 2022 года потратил на импорт газа €304 млрд, переплатив за это из-за антироссийских санкций €185 млрд. Эксперт обратил внимание на то, что в итоге переплата ложится на рядовых граждан Евросоюза или промышленные группы, а европейские нефтегазовые компании неплохо на этом зарабатывают.

До этого, 4 декабря, издание «Коммерсант», ссылаясь на данные Kpler, сообщило, что экспорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в Европу в ноябре составил 1,75 млн т. Таким образом, показатель достиг исторического рекорда. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал «Известиям» о влиянии цен и маршрута на увеличение поставок.

В начале ноября сообщалось, что с января по сентябрь 2023 года Испания и Бельгия стали самыми крупными покупателями СПГ из России в Европейском союзе.