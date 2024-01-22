В Пулково из-за непогоды задерживаются рейсы
В Санкт-Петербурге до 6:00 утра 23 января прогнозируются сложные погодные условия, из-за порывов сильного бокового ветра прибытие и вылет рейсов из аэропорта Пулково могут быть задержаны. Об этом 22 января сообщили в пресс-службе авиагавани.
«В расписании аэропорта Пулково возможны изменения. Решение о вылете и посадке принимают командиры воздушных судов по фактической погоде и в зависимости от собственных метеоминимумов», — говорится в сообщении.
В авиагавани также сообщили, что в настоящий момент на запасные аэродромы перенаправлены девять рейсов.
Других подробностей в сообщении не приводится.
Ранее в этот день в Санкт-Петербурге из-за сильного ветра объявили «желтый» уровень погодной опасности. Телеканал «78» со ссылкой на пресс-службу Смольного уточнил, что порывы ветра будут достигать 20 м/с. В связи с этим власти города попросили автомобилистов и пешеходов соблюдать осторожность и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте.