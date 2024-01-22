Желтый уровень опасности объявили в Петербурге из-за ветра
В Санкт-Петербурге объявлен желтый уровень погодной опасности. Причина — ожидающийся сильный ветер. Неблагоприятные погодные условия продлятся до утра вторника, 23 января.
Телеканал «78» со ссылкой на пресс-службу Смольного уточняет, что порывы ветра будут достигать 20 м/с. В связи с этим власти просят автомобилистов и пешеходов соблюдать осторожность, по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте.
Владельцы коммерческой недвижимости должны обратить особое внимание на надежность крепления вывесок и рекламных конструкций.
22 января сообщалось о закрытии для проезда вантового моста на остров Русский для некоторых видов транспорта. Ограничения введены из-за штормового ветра.