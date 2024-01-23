Остались с взносом: безвозмездные сборы с бизнеса превысили прогноз вшестеро

Безвозмездные сборы с бизнеса за неполный январь превысили план на год вшестеро. К 18-му числу поступления по этой статье составили 13,5 млрд рублей при заложенных на весь 2024-й 2,1 млрд, следует из данных госпортала «Электронный бюджет» («Известия» их изучили). Речь о средствах, которые платят в казну уходящие компании. Причины позитивной динамики — в повышении размера «добровольного» взноса при продаже активов иностранных инвесторов и в закрытии сделок 2023-го. Эксперты полагают, что поступления от «налога на выход» продолжат расти и могут превысить прошлогодние 116 млрд рублей.

Сколько денег в бюджет принес уход иностранных компаний из России

По оперативным данным «Электронного бюджета», на 18 января в казну поступило уже 13,5 млрд безвозмездных платежей от негосударственных организаций. При этом годовой прогноз поступлений по этой статье значительно ниже — 2,1 млрд рублей, следует из пояснительной записки к закону о федеральном бюджете на 2024–2026 годы. В ней подчеркивается, что к этой позиции доходов относятся также поступления, связанные с продажей иностранных активов.

Таким образом, план на весь год по безвозмездным поступлениям от компаний перевыполнен в шесть раз всего за полмесяца. «Известия» обратились в Минфин с вопросом о том, с чем связана такая динамика.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

При этом и в 2023 году поступления по этой статье были довольно крупными. По последним оценкам властей, безвозмездные сборы с бизнеса должны были принести казне 114 млрд рублей по итогам прошлого года. Однако уже в декабре поступления превысили план и составили 116 млрд, писали СМИ, опираясь на данные «Электронного бюджета».

Справка «Известий» В декабре 2022-го власти ввели добровольную комиссию при продаже российского бизнеса нерезидентами из недружественных стран. Такие сделки должны быть одобрены правительственной комиссией по иностранным инвестициям — и без добровольного взноса их не утвердят.

По итогам 2022 года, когда взнос только ввели, безвозмездные поступления от негосударственных организаций были на уровне всего 2,95 млрд рублей, следует из данных «Электронного бюджета».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Требования к сбору с уходящих компаний поменялись осенью 2023 года. Сейчас размер платежа при выходе с рынка РФ составляет 15% от рыночной стоимости активов. Его нужно уплатить за месяц с даты исполнения сделки. До осени 2023-го платеж был на уровне 10% и произвести его можно было в течение 90 дней.

Кроме того, по правилам уходящие инвесторы при продаже бизнеса должны предоставить не менее 50% дисконта от стоимости, определенной по итогам независимой оценки.

В 2023 году, в частности, из РФ ушли Henkel, Xerox, Phillips-Van Heusen Corporation (владелец брендов Tommy Hilfiger и Calvin Klein), Swarovski и Binance.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

При этом в 2025–2026 годах власти не ожидают никаких безвозмездных поступлений от бизнеса — в законе о бюджете они равны нулю. Вероятно, это связано с невозможностью заранее предсказать, сколько иностранных компаний и в какой период времени захотят продать свои российские активы, объяснила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Почему сборы с бизнеса превысили план

Фактические сборы с бизнеса превысили плановые, во-первых, в связи с увеличением размера взноса с 10 до 15% от суммы сделки, отметил руководитель департамента инвестиционного консалтинга и оценки FinExpertiza Виталий Аристархов.

Вторая причина связана с тем, что правкомиссия по иностранным инвестициям была сосредоточена на рассмотрении продажи крупных активов с госучастием, добавил он. При этом остались другие компании, желающие покинуть российский рынок. Поэтому, по словам эксперта, в перспективе поступления от «налога на выход» могут продолжить расти и превысить прошлогодние 116 млрд рублей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Скорее всего, иностранный бизнес продолжит уходить из РФ. Частично это связано с желанием самих компаний, частично — с требованием иностранных властей. Насколько быстро нерезиденты продолжат выходить из российских активов, будет зависеть от «пропускной способности» правкомиссии и сроков рассмотрения заявок, — считает Виталий Аристархов.

Сейчас процесс продажи бизнеса иностранцами сопряжен с трудностями и требует времени, продолжил эксперт. Он уточнил: компаниям необходимо подготовить отчет об оценке рыночной стоимости продаваемых активов и получить положительное заключение саморегулируемой организации оценщиков, согласовать стоимость сделки и прочие условия.

— Вероятнее всего, сборы будут на высоком уровне в первой половине 2024-го. Дело в том, что многие компании на конец 2023-го находились в фазе завершения сделок, которые будут закрыты в ближайшие месяцы, — полагает доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сегрей Лантюхов

С другой стороны, в основном все те, кто планировал, уже ушли, подчеркнул основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. При этом некоторые зарубежные инвесторы всё еще заинтересованы в российском рынке и, несмотря на санкции, пытаются искать возможности остаться, добавил он.

В целом же безвозмездные доходы существенны для казны, отметила Ольга Беленькая из «Финама». Она напомнила: в бюджет этого года заложены рекордные расходы (36,7 трлн, что на 13% выше значения 2023-го). При этом власти намерены сократить дефицит и собрать доходов на 35 трлн (+20% к уровню 2023-го). Как подчеркнула эксперт, эта задача представляется довольно сложной, поэтому для Минфина в 2024-м никакой доход не будет «лишним».