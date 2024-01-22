В России создан федеральный кадровый резерв должностей гражданской службы

В России создан федеральный кадровый резерв государственной гражданской службы, который будет использоваться при назначении руководителей органов власти и государственных компаний. Указ об этом 22 января подписал президент РФ Владимир Путин.

«Утвердить положение о федеральном кадровом резерве на государственной гражданской службе Российской Федерации», — говорится в опубликованном на портале правовой информации документе.

Там же содержится рекомендация руководителям федеральных госорганов, главам субъектов РФ, госкомпаний и других организаций федерального уровня использовать кадровый резерв для назначения на должности управленческих и руководящих кадров.

Указ вступает в силу со дня подписания.

Ранее, 18 декабря 2023 года, декан факультета оценки и развития управленческих кадров Высшей школы госуправления РАНХиГС Илья Шебураков рассказал «Известиям» о созданной экспертами Президентской академии новой методике оценки ключевых компетенций, по которой будут оценивать кандидатов федерального кадрового резерва.