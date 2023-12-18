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Новую модель оценки госслужащих внедрят в России

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Фото: ТАСС/URA.RU/Владимир Андреев
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Новую методику оценки ключевых управленческих компетенций создали эксперты РАНХиГС. По ней, в частности, будут оценивать кандидатов федерального кадрового резерва, сообщил «Известиям» декан факультета оценки и развития управленческих кадров Высшей школы госуправления РАНХиГС Илья Шебураков, один из авторов новой модели.

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Кроме того, новый механизм будет использоваться и при подготовке в «Школе губернаторов» и «Школе мэров», которые реализуются в Президентской академии.

Сейчас при оценке будущих госслужащих используется модель управленческой готовности, введенная еще в 2013 году. Она выявляет у будущих руководителей федеральных и муниципальных органов лидерские и менеджерские навыки, а также экспертные знания.

Новая методика делит компетенции на сквозные — базовые для всех уровней руководящих должностей компетенции, и дифференцирующие — разные для разных ступеней управления.

Сквозные — это способность к взаимодействию и готовность к обучению и саморазвитию, а дифференцирующие — лидерские качества, управленческие и экспертно-аналитические навыки. Степень выраженности последних и будет определять, подходит ли кандидат для высшего, среднего или первичного управленческого звена.

Новая методика позволит публичной власти адекватнее реагировать на новые требования и внешние вызовы, полагают ее авторы.

«Выводы модели основаны не только на теоретической модели или экспертной оценке. Ее состоятельность подтверждена на основе статистических данных и широкой апробации на протяжении нескольких последних лет. В частности, при разработке использовались данные оценок 3313 руководителей разного уровня, сведения собирались с 2017 по 2023 год», — рассказал Илья Шебураков.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Развивай и властвуй: мэров и губернаторов оценят по новой методике

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