РАНХиГС переподготовит 12 тыс. госслужащих из новых регионов

12 тыс. госслужащих из новых регионов России пройдут обучение в РАНХиГС в нынешнем году. Об этом стало известно на встрече Владимира Путина с ректором Российской академии народного хозяйства и государственной службы Алексеем Комиссаровым 26 сентября. В этот же день глава государства побеседовал по телефону с президентом Ирана Эбрахимом Раиси.

Что обсуждалось на встрече

12 тыс. государственных муниципальных служащих из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей пройдут обучение в РАНХиГС. По словам Алексея Комиссарова, за 12 лет учреждение выпустило около 400 тыс. служащих, а 50 человек стали главами регионов. Сейчас РАНХиГС насчитывает 47 филиалов — это крупнейшее учебное заведение Европы, уточнил он.

В академии реализуют проекты по поддержке СВО. При этом особое внимание уделяется патриотическому воспитанию: на базе РАНХиГС создан военно-учебный центр. Кроме того, ведется отдельная образовательная программа «ДНК России» для обучения преподавателей основам российской государственности.

РАНХиГС планирует увеличить требования к среднему баллу ЕГЭ со следующего года, а также «работать над образовательными программами, над их аудитом». Владимир Путин подчеркнул, что такой аудит должен быть независимым. Для этого академия намерена привлекать внешних консультантов и преподавателей из других вузов, сказал Алексей Комиссаров.

Руководство академии вместе с правительством и администрацией президента обсуждают способы взаимодействия друг с другом. «И правительство, и администрация привлекают со стороны специалистов — и правильно, и хорошо. Но, конечно, если у нас есть такая база, как РАНХиГС, то она должна быть максимально задействована в проработке тех решений, которые готовятся правительством, прорабатываются в администрации. Конечно, это должна быть базовая структура», — сказал президент.

Царскосельский лицей в Санкт-Петербурге могут возродить как учебное заведение, чтобы «готовить молодежь уже с юных лет к государственной службе, воспитывать в духе патриотизма», добавил Алексей Комиссаров. При этом сам лицей должен получить статус президентского. Впрочем, пока нет окончательного решения, пойдет ли речь о создании учебного заведения именно на площадях Царскосельского лицея, где сейчас находится музей. По словам ректора, пока рассматриваются разные варианты. «Там есть площади, которые можно использовать: частично — исторические, частично — новые. Не просим сейчас никакого финансирования, будем сами искать средства, возможности и придем к вам уже с готовым проектом», — сказал Алексей Комиссаров.

В этот же день по инициативе иранской стороны Владимир Путин созвонился с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Они обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и проблематику нормализации отношений Азербайджана и Армении. Отдельно лидеры затронули полноформатное присоединение Тегерана к БРИКС и подтвердили заинтересованность в активизации работы консультативной региональной платформы «3+3» (Азербайджан, Армения, Грузия — Россия, Турция, Иран).