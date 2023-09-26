Реклама
Прямой эфир
Мир
Россельхознадзор допустил введение ограничений на поставку рыбы из Японии
Экономика
В Госдуму внесли законопроект о налоге на сверхприбыль для нефтегазовых компаний
Мир
Захарова прокомментировала слова Санду о «европейских ценностях»
Мир
Экс-разведчик США рассказал «Известиям» о недовольстве на Западе поддержкой Киева
Общество
Около 450 пассажиров Nordwind несколько часов не могут вылететь в Москву
Мир
В Польше призвали судить приглашенного в парламент Канады бывшего бойца СС
Экономика
Эксперт оценил ход расследования взрывов на «Северных потоках»
Туризм
В генконсульстве РФ в Пхукете отреагировали на задержку рейса в Красноярск
Мир
Лидер АдГ заподозрил во взрывах на «Северных потоках» противников ФРГ
Общество
Путин поддержал идею о возрождении Царскосельского лицея в Санкт-Петербурге
Мир
Захарова призвала США дать ответ по расследованию Херша по подрывам на СП
Интернет и технологии
В правительстве заявили о желании ряда стран отстранить РФ от новых технологий
Политика
В Госдуме возмутились оскорблением памяти воинов антигитлеровской коалиции
Мир
Патрушев назвал захлебнувшимся контрнаступление Украины

РАНХиГС переподготовит 12 тыс. госслужащих из новых регионов

Ректор академии рассказал президенту, зачем планируют возродить Царскосельский лицей и как изменится средний балл ЕГЭ для поступления
0
Фото: РИА Новости/Михаил Метцель
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

12 тыс. госслужащих из новых регионов России пройдут обучение в РАНХиГС в нынешнем году. Об этом стало известно на встрече Владимира Путина с ректором Российской академии народного хозяйства и государственной службы Алексеем Комиссаровым 26 сентября. В этот же день глава государства побеседовал по телефону с президентом Ирана Эбрахимом Раиси.

Что обсуждалось на встрече

12 тыс. государственных муниципальных служащих из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей пройдут обучение в РАНХиГС. По словам Алексея Комиссарова, за 12 лет учреждение выпустило около 400 тыс. служащих, а 50 человек стали главами регионов. Сейчас РАНХиГС насчитывает 47 филиалов — это крупнейшее учебное заведение Европы, уточнил он.

В академии реализуют проекты по поддержке СВО. При этом особое внимание уделяется патриотическому воспитанию: на базе РАНХиГС создан военно-учебный центр. Кроме того, ведется отдельная образовательная программа «ДНК России» для обучения преподавателей основам российской государственности.

РАНХиГС планирует увеличить требования к среднему баллу ЕГЭ со следующего года, а также «работать над образовательными программами, над их аудитом». Владимир Путин подчеркнул, что такой аудит должен быть независимым. Для этого академия намерена привлекать внешних консультантов и преподавателей из других вузов, сказал Алексей Комиссаров.

Руководство академии вместе с правительством и администрацией президента обсуждают способы взаимодействия друг с другом. «И правительство, и администрация привлекают со стороны специалистов — и правильно, и хорошо. Но, конечно, если у нас есть такая база, как РАНХиГС, то она должна быть максимально задействована в проработке тех решений, которые готовятся правительством, прорабатываются в администрации. Конечно, это должна быть базовая структура», — сказал президент.

Царскосельский лицей в Санкт-Петербурге могут возродить как учебное заведение, чтобы «готовить молодежь уже с юных лет к государственной службе, воспитывать в духе патриотизма», добавил Алексей Комиссаров. При этом сам лицей должен получить статус президентского. Впрочем, пока нет окончательного решения, пойдет ли речь о создании учебного заведения именно на площадях Царскосельского лицея, где сейчас находится музей. По словам ректора, пока рассматриваются разные варианты. «Там есть площади, которые можно использовать: частично — исторические, частично — новые. Не просим сейчас никакого финансирования, будем сами искать средства, возможности и придем к вам уже с готовым проектом», — сказал Алексей Комиссаров.

В этот же день по инициативе иранской стороны Владимир Путин созвонился с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Они обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и проблематику нормализации отношений Азербайджана и Армении. Отдельно лидеры затронули полноформатное присоединение Тегерана к БРИКС и подтвердили заинтересованность в активизации работы консультативной региональной платформы «3+3» (Азербайджан, Армения, Грузия — Россия, Турция, Иран).

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023