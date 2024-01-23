Названы самые привлекательные для путешествий регионы РФ по итогам 2023 года

Рейтинг самых привлекательных для путешествий регионов России по итогам 2023 года составили журналисты и блогеры — участники проекта «Медиаразведка» сервиса путешествий tutu. Результаты появились в распоряжении «Известий» 23 января.

Лидером рейтинга по итогам 2023 года оказалась поездка в Приморский край. Все участники поставили максимальную оценку — 10 из 10 баллов. Больше всего участникам тура понравилась сап-прогулка в бухте Парис (10 баллов), поход по экотропе на мыс Тобизина (9,9 балла) и плавучая баня «Море пара» в бухте Рында (9,8 балла).

«В Приморском крае есть всё: природа, морепродукты, набережные, экскурсии. Здесь очень интересно и самобытно. Регион подходит всем туристам — от семьи с детьми до индивидуальных путешественников», — сообщил автор блога «Записки взлетоголиков Артем Каширин.

Четыре тура в 2023 году набрали по 9,7 балла из 10. Это поездки в Мурманскую область (в январе), Тульскую и Калининградскую области, а также Алтайский край.

В Мурманской области участникам тура больше всего понравилась «охота» за северным сиянием и подъем на гору Волосяная в снегоступах. Эти активности получили среднюю оценку 9,7 балла из 10. На 9,6 из 10 участники оценили выход в море в поиске китов.

«Я уже езжу в Мурманскую область, как к себе домой. Там оставила кусочек сердца. Обожаю Терский берег и Баренцево море, люблю Умбу и оторванность от цивилизации. Это всегда перезагрузка и рефлексия», — сказала руководитель отдела партнерских коммуникаций tutu Наталья Анисимова.

В Тульской области участники «Медиаразведки» рекомендуют остановиться в отеле Just Wood, где можно отдохнуть на природе, сходить в баню и SPA, позавтракать фермерскими продуктами в ресторане Shelest. Также можно съездить прогуляться в соседний Венёв и доехать до самой Тулы.

«Тульская область — регион, богатый достопримечательностями! Сюда можно приехать или вернуться ради истории, гастрономии и активностей», — заявил главный редактор журнала Russian Traveler Иван Васин.

В Калининградской области больше всего баллов набрала поездка в Правдинск с подъемом на кирху святого великомученика Георгия Победоносца (9,8 балла из 10). Экскурсию по Черняховску блогеры и журналисты оценили на 9,7 балла, а из достопримечательностей Калининграда наивысшую оценку получил форт № 11 Дёнхофф (9,8 балла).

«В регионе богатая история и архитектура, увлеченные и активные люди. Сюда можно приехать ради природы с морем, реками, богатым животным миром. Этот регион можно посоветовать семейным и индивидуальным туристам, всем, кто интересуется историей», — отметил автор блога «ЖЖитель: путешествия и авиация» Александр Никулин.

В Алтайском крае журналисты и блогеры выше всего оценили село Солоновка и «Кержацкие палати» (9,9 балла). Такую же оценку получило озеро Светлое, где можно посетить лебединый заказник и понаблюдать за птицами. Также медиаэксперты рекомендуют добавить в программу музей «Горная аптека» в Барнауле (9,6 балла из 10).

«Алтайский край подходит тем, кто хочет путешествовать размеренно и со вкусом. Здесь очень классная природа и горный воздух, вкусная авторская кухня. Много активностей для детей и взрослых, которые можно совмещать. Для людей старшего возраста — удобные санатории в Белокурихе с большим количеством оздоровительных программ. Для активных туристов — рафты, квадроциклы, лошади, горные маршруты», — поделилась впечатлениями редактор «Известий» Мария Шаипова.

Также в число туров с наивысшими оценками по итогам 2023 года вошли поездки в Ямало-Ненецкий автономный округ (9,6 балла из 10), Ивановскую область (9,5 балла), Тюменскую область (9,5), еще две поездки в Мурманскую область в апреле и декабре (по 9,3 балла каждая), Республику Марий Эл (9,3 балла), Удмуртскую Республику (9,3 балла).

17 января сервис для планирования путешествий OneTwoTrip рассказал «Известиям», что самым бюджетным февральским путешествием по стране может стать поездка в Псков: авиабилет в одну сторону сейчас стоит в среднем 2,8 тыс. рублей; гостиницу в городе можно забронировать за 2,3 тыс. рублей в сутки. Также довольно выгодны перелеты в столицу Ингушетии — Магас (примерно 5,7 тыс. рублей, отель — 2,7 тыс. рублей) и Ярославль (5,8 тыс. рублей за билет и 2,3 тыс. рублей за жилье).