За фейки — копейкой: суть законопроекта о конфискации имущества

В понедельник, 22 января, депутаты Госдумы вынесли на обсуждение законопроект о лишении гражданина имущества за фейки о Вооруженных силах. Кроме того, за эти действия депутаты предложили лишать россиян госнаград и почетных званий, в том числе звания народного или заслуженного артиста. Помимо дискредитации армии имущество предлагают конфисковывать за призывы к санкциям или действия, направленные на нарушение территориальной целостности России. Подробнее о том, о каком имуществе идет речь и за что суд может его конфисковать, — в материале «Известий».

Закон о лишении имущества за фейки: суть и реакция Кремля

В Госдуму внесли законопроект о конфискации имущества за распространение фейков о российской армии, если нарушитель действовал:

— из корыстных побуждений или по найму;

— по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды;

— по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Кроме того, любые преступления диверсионной направленности предлагается также отнести к преступлениям против безопасности РФ.

Согласно законопроекту, конфискации могут подлежать:

— деньги;

— ценности;

— иное имущество, если оно предназначено или используется для финансирования преступной деятельности против безопасности страны.

Аналогичный подход уже установлен в уголовном законодательстве в целях пресечения финансирования терроризма, экстремистской деятельности, незаконного вооруженного формирования или преступного сообщества, указывается в документах к законопроекту.

Изменения предлагается внести в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Инициативу концептуально поддержали правительство и силовые ведомства: Следственный комитет РФ, Генпрокуратура, Минюст и Росфинмониторинг.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Авторами законопроекта выступили 335 депутатов, среди них спикер Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер ГД Ирина Яровая, глава фракции «Единая Россия» Владимир Васильев, глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов, глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, глава фракции «Новые люди» Алексей Нечаев и другие.

В Кремле пока не комментируют проект закона о конфискации имущества за фейки о российской армии. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, по этой теме работают депутаты, поэтому было бы некорректно пока что-то говорить.

Каких наград могут лишить после поправок в УК о фейках об армии

Помимо конфискации имущества законопроект оставляет возможность по решению суда лишать граждан специальных, воинских или почетных званий, классного чина а также государственных наград.

В списке почетных званий РФ числятся народные и заслуженные деятели культуры, науки, здравоохранения и др., а также заслуженные дипломаты, разведчики и космонавты.

Специальные звания применяют в полиции, Следственном комитете, Федеральной миграционной службе, Федеральной службе судебных приставов и других.

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

К государственным наградам относятся звание Героя РФ и Героя Труда РФ, а также ордена, медали и иные знаки отличия (Георгиевские кресты, знак «За безупречную службу», «За наставничество» и другие).

Что будет за фейки об армии

Дискредитация Вооруженных сил преследуется по закону. Так, 28 апреля 2023 года были внесены поправки в закон № 138-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», согласно которому приобретенное гражданство РФ может быть прекращено, если человек совершил одно из уголовно наказуемых преступлений. Среди них — распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ и публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил (ст. 207.3 и 280.3 УК РФ), публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ (ст. 280.1 УК РФ) или непосредственно нарушение территориальной целостности Российской Федерации (ст. 280.2 УК РФ).

Всего перечислены свыше 60 статей УК РФ, в том числе связанные с ответственностью за экстремистскую или террористическую деятельность, а также совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности страны. За это предусмотрено лишение свободы на разные сроки или штраф до 1,5 млн рублей.

В случае принятия законопроекта за распространение фейков об армии и призывы к санкциям можно также лишиться имущества.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Среди преступлений:

— распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ и публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил (ст. 207.3 и 280.3 УК РФ);

— публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ (ст. 280.1 УК РФ);

— публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (статья 280 УК);

— реабилитация нацизма (статья 354.1 УК).

5 декабря 2023 года сенатор Андрей Клишас выступил с инициативой о введении ряда ограничений для граждан, которые покинули страну. Он предложил сделать «менее комфортным» пребывание за границей уехавших россиян, однако не уточнил, о каких мерах идет речь.