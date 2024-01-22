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Врач указала на отсутствие в РФ существенной динамики распространенности ожирения

Врач Баланова: в России нет существенной динамики распространенности ожирения
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Фото: TASS/dpa/Lino Mirgeler
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Ведущий научный сотрудник отдела эпидемиологии хронических неинфекционных заболеваний Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России Юлия Баланова 22 января объяснила в беседе с «Известиями» рост числа новых случаев ожирения в РФ.

Ранее в этот день в РБК были опубликованы данные Росстата о заболеваемости россиян ожирением. Отмечается рост числа новых случаев ожирения более чем на 10% за год. Так, в 2020 году врачи поставили 372 тыс. таких диагнозов, в 2021-м — 383 тыс., а в 2022 году было выявлено более 419 тыс. новых случаев ожирения.

«Опубликованные Росстатом данные о заболеваемости граждан ожирением основаны на данных обращаемости граждан в лечебно-профилактические учреждения. Рост больных ожирением во многом связан с проводимой в Российской Федерации информационно-коммуникационной кампанией, увеличением информированности населения и, как следствие, возрастающей обращаемостью в лечебно-профилактические учреждения с этой проблемой. Соответственно, система здравоохранения по этому направлению работает более активно, количество поставленных диагнозов увеличивается. Кстати, после пандемии COVID-19 отмечается тенденция к росту обращаемости граждан в медицинские организации в целом», — сообщила Баланова.

Эксперт добавила, что в отличие от данных, собранных по обращаемости, итоги обследования представительной выборки населения РФ 35–74 лет, полученные в ходе крупнейшего в современной российской эпидемиологии исследования «Эпидемиология сердечно-сосудистых заболеваний и их факторов риска в регионах Российской Федерации (ЭССЕ-РФ3)», не показали существенной динамики распространенности ожирения в стране.

«В целом этот показатель составил 35,2% со значительными гендерными различиями — частота ожирения среди женщин статистически значимо выше в сравнении с мужчинами (39,5% против 30,0%)», — сказала она.

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В октябре минувшего года врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника», к.м.н. Оксана Михалева рассказала «Известиям», что самый опасный ужин в плане риска набора веса — это тот, который содержит много жира, углеводов и соли. В частности, это жареное мясо с картошкой или запеченное мясо «по-французски».

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