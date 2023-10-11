Вес снят: большинство тучных пациентов в России — женщины 40 лет

Портрет человека, которому для борьбы с ожирением пришлось делать операцию, представили аналитики Национального бариатрического регистра. Из их отчета следует, что чаще всего к хирургам попадают женщины 40 лет и весом в 120 кг, которые уже пытались сбросить вес, но безуспешно. Есть и портрет сверхтучных пациентов — их вес в среднем 172 кг, хотя доходит и до 317. За последние 10 лет операция была прописана почти 36,5 тыс. человек, сделана — более 32,5 тыс. Министр здравоохранения Михаил Мурашко на днях назвал ситуацию с ожирением в России «неинфекционной пандемией».

Портрет пациента

Бариатрические операции для пациентов с ожирением, для которых исчерпаны иные методы лечения, проводятся в первую очередь среди женщин в возрасте 40 лет и весом 120 кг. Такой портрет среднестатистического пациента нарисовали аналитики Национального бариатрического регистра. К Всемирному дню борьбы с ожирением (11 ноября) они подготовили отчет, в котором собраны данные о российских пациентах, которым были назначены операции в период с 2013 по 2022 год.

За это время операция прописывалась почти 36,5 тыс. человек, сделано — более 32,5 тыс. 92% из них первичные, 8% — повторные.

«Усредненная» пациентка, согласно представленному портрету, уже пыталась до операции сбросить вес одним-двумя способами, как правило диетой и медикаментозной терапией. Она имеет три и более сопутствующих заболевания — чаще всего это боли в спине и суставах, неалкогольная жировая болезнь печени, высокое давление и повышение уровня холестерина.

— В целом, портрет такого пациента в России и в мире не отличается, — рассказал «Известиям» бариатрический хирург, экс-президент Общества бариатрических хирургов Бекхан Хациев. — Как правило, заболевание активно проявляется в возрастной категории 40+. Ему подвержены как женщины, так и мужчины. Ожирением первых степеней преимущественно страдают женщины, в то время как большая доля пациентов со сверхожирением уже приходится на мужчин.

В отчете представлены и данные о сверхтучных пациентах. Максимальный вес ряда взрослых пациентов на момент первичной операции составлял 317 кг, средний — 172 кг. Таких пациентов в регистре более 3,5 тыс., или почти 10%. Доля мужчин тут составляет 35%. Средний возраст сверхтучного пациента — 42 года. Для этой категории выполнение оперативных вмешательств сопряжено с повышенными хирургическими и анестезиологическими рисками, отмечают врачи.

Коварная болезнь

Министр здравоохранения Михаил Мурашко 5 октября заявил, что рост числа людей с ожирением с 2009 года составил в России около 36%, всего в России 3,5 млн человек с этим заболеванием. Он назвал ситуацию «неинфекционной пандемией XXI века».

Как сообщил «Известиям» председатель президиума Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Толстов, число людей с ожирением в России растет примерно на 20–25% в год.

— Ожирение — коварная болезнь, которую нужно вовремя поставить на контроль, — заявил Бекхан Хациев. Всё начинается с лишнего веса, который не является заболеванием и от которого можно избавиться с помощью диет и спорта, то есть с помощью консервативных методов. В таком случае развитие ожирения, при условии избавления от лишнего веса и последующего контроля, не наступит.

По его словам, когда лишний вес уже высокий и человек продолжает его набирать, то проблема усугубляется.

— В этом состоянии в организме включается иной метаболический режим, и избавиться от лишних килограммов с помощью диет и спорта уже не получится. Различные исследования показывают, что около 80–90% людей с ожирением, которые худели с помощью этих методов, вновь набирали исходный вес, а иногда даже и с плюсом.

Наиболее распространенная причина ожирения — малоподвижный образ жизни и калорийное питание, рассказала «Известиям» диетолог телемедицинского сервиса «Доктис» Лариса Фаерман.

— Часто люди с лишним весом обращаются к специалисту, чтобы найти патологическую причину своего состояния: проверить функцию надпочечников, щитовидной железы, исключить синдром поликистозных яичников. Заболевания этих органов действительно могут привести к небольшому набору веса, но они становятся причиной ожирения всего в 3–5% случаев, — сказала она.

Как пояснили во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС), по ОМС пациент с ожирением может сдать анализы, далее его могут направить к профильным специалистам и рассчитывать на бесплатную хирургическую операцию, например гастрошунтирование, при котором уменьшают объем желудка.

Но во Всероссийском союзе пациентов (ВСП) напомнили, что такие операции проводятся по квотам — и их всего 500 в год на всю страну, и они доступны только больным с сильным ожирением в сочетании с сахарным диабетом. Поэтому в 2022 году ВСП направлял в Минздрав предложение, говоря о необходимости полностью добавить бариатрические операции в ОМС — выделить отдельную клинико-статистическую группу и установить адекватные тарифы покрытия затрат лечебных учреждений.

— К сожалению, на данный момент нет информации о каких-либо корректировках программы госгарантий на 2024 год, — сказал «Известиям» сопредседатель ВСП Юрий Жулев. Издание направило запрос в Минздрав.

Питаться правильно

Ведение здорового образа жизни — основная профилактика избыточной массы тела и ожирения, отметила врач-эндокринолог, диетолог клиники «Ниармедик на Маросейке» Юлия Хрулева.

— В случае уже развившегося ожирения рекомендации по питанию и физической активности аналогичны таковым у здоровых людей, но делается акцент на гипокалорийной диете для нормализации массы тела, — пояснила она. — Необходимо питание с ограничением добавленного сахара в продуктах питания и жиров животного происхождения. Питание следует организовать по методу тарелки, где ее половина отводится на фрукты и овощи, одна четверть — на зерновые продукты, другая четверть — источники белка (мясо, рыба, морепродукты).

Также Юлия Хрулева рекомендовала отдавать предпочтение молочным продуктам с умеренной жирностью без дополнительных подсластителей в составе и расширить режим физической активности.

— Продолжительность физических нагрузок умеренной интенсивности должна составлять не менее 30 минут пять раз в неделю или не менее 75 минут в неделю в случае тренировок высокой интенсивности. Силовые и упражнения на растяжку рекомендуют выполнять 2–3 раза в неделю.

Самые эффективные способы профилактики ожирения — физическая активность и здоровое питание, заявила и Лариса Фаерман.

— Не обязательно совсем отказываться от сладкого или мучного: строгие диеты часто приводят к срывам и дополнительному набору веса. Средняя норма сахара для взрослых, которую можно употреблять в сутки: 25 г для женщин и 35 г для мужчин. Здоровый рацион включает в себя фрукты и овощи, белок и цельные злаки, причем фрукты и овощи должны составлять половину от всей пищи в день. Также для профилактики ожирения важен отдых и здоровый сон, как минимум потому что упадок сил днем часто провоцирует переедание, — сказала она.

Снижение веса должно происходить постепенно, напомнила эксперт. Попытка избавиться от ожирения в максимально сжатые сроки может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

— Хирургическое лечение рекомендуется только в крайнем случае, — подчеркнула она. — Но уже на первой или второй стадии ожирения, когда пациент консультируется у диетолога, регулярно занимается физической активностью, но эффекта нет, может понадобиться медикаментозное лечение.

По ее словам, терапевты и кардиологи должны обращать внимание на избыточный вес своих пациентов и в случае явной проблемы рекомендовать обращение к эндокринологу. Иногда может понадобиться помощь других специалистов — психологов и психотерапевтов, в частности если у пациента есть нарушение пищевого поведения.