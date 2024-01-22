Падение дома До Квона: Terraform Labs объявила о банкротстве

Компания Terraform Labs подала заявление на банкротство в США, сообщает Bloomberg. Основатель фирмы бизнесмен До Квон с 2022 года разыскивается правоохранительными органами Южной Кореи и США, после того как обвал созданного им стейблкоина TerraUSD, привел к потере как минимум $40 млрд. Согласно представленным в суд в штате Делавэр документам, активы компании оцениваются в $100–500 млн, а число кредиторов — между 100 и 199. Как это событие скажется на крипторынке и вообще на состоянии мировой экономики и затронут ли последствия Россию — читайте в материале «Известий».

Напомним, в 2022 году стейблкоин TerraUSD и токен LUNA обвалились до $0,025 и на 4% соответственно. Криптоинвесторы потеряли $40 млрд. Этот инцидент вызвал отток средств с крипторынка в размере $2 трлн. Несколько компаний и фондов обанкротились, а сам До Квон был объявлен в розыск сразу в двух странах — США и Южной Корее.

До Квона выводят за пределы суда в Подгорице в Черногории, 16 июня 2023 года Фото: Getty Images/Filip Filipovic

Местонахождение бывшего владельца криптоимперии известно — за использование поддельного паспорта его арестовали в Черногории. Возможна его экстрадиция в США, где предпринимателя ждут обвинения в мошенничестве. До Квону принадлежит 92% акций Terraform Labs.

Значимый прецедент?

Важность кейса компании Terraform Labs в том, что еще в декабре 2023 года криптовалюты UST, LUNA, wLUNA и MIR были признаны ценными бумагами по законодательству США. Комиссия по ценным бумагам США (SEC) провела обследование, используя тест Howey, в котором было определено, что перечисленные криптоактивы являются «инвестиционными контрактами» по смыслу раздела 2(a)(1) Закона о ценных бумагах.

В частности, SEC выявила, что компания предпринимала усилия для продвижения токенов LUNA и wLUNA, чтобы и компания, и инвесторы ожидали прибыли, поясняет эксперт Центра Россия — ОЭСР РАНХиГС Мария Гирич.

— Сама компания делала заявления, которые обещали инвесторам прибыль за счет развития блокчейна Terraform, а в одном из заявлений покупка LUNA была названа доступом к акционерному капиталу компании, — рассказала она.

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Контроль станет жестче

В целом такое решение может повлечь признание ряда других криптовалют ценными бумагами и создаст для компаний угрозу штрафов за осуществление деятельности без регистрации криптоактивов в SEC, считают опрошенные эксперты. Яркий пример: в 2023 году SEC также возбудила разбирательство против Coinbase и Binance в части признания 67 криптовалют ценными бумагами.

Для мировой экономики признание криптовалют в качестве ценных бумаг несет как плюсы, так и ряд минусов, рассуждает Мария Гирич.

— С одной стороны, это повлечет необходимость соблюдения компаниями ряда требований (в частности, к раскрытию информации перед инвесторами), что снизит риски мошенничества. Также это усилит легитимность криптоактивов, повысит уровень соблюдения законодательства ПОД/ФТ. С другой — жесткое регулирование может повлечь уход некоторых бирж из США. Например, в 2022 году биржа Kraken обвинялась SEC в нарушении законодательства о ценных бумагах за отказ зарегистрировать программу размещения криптоактивов как услуги. Kraken заплатила штраф в размере $30 млн и ушла с рынка США, — приводит аргументы собеседница издания.

Аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын полагает, что крипторынок благополучно переживает банкротства бирж и инфраструктурных компаний, даже таких как криптобиржа FTX и платежная платформа Terraform Labs.

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— Мошенничества операторов бирж — настолько обыденное явление, что его мало кто замечает, кроме непосредственно пострадавших, — рассказал он «Известиям».

Мировой рынок — это стабильная самоподдерживающаяся структура и крах всего одной компании не вызовет серьезных пертурбаций рынка, соглашается руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

Россия: за и против

В России криптовалюты (цифровые валюты) и ЦФА регулируются Федеральным законом от 31.07.2020 № 259-ФЗ. Сегодня инвесторы могут покупать криптовалюты, но оплачивать товары или услуги ими нельзя (ограничение по ст. 14 № 259-ФЗ).

По словам Марии Гирич, такой запрет значительно ограничивает рынок, так как фактически государство не получает прибыль от сделок при купле-продаже товаров и услуг в обмен на криптовалюту.

— Кроме того, в России не регулируется деятельность криптобирж и криптообменников, что снижает защиту российских инвесторов, — продолжает она. — На территории России такие институты не обязаны соблюдать законодательство об отмывании денежных средств, они не платят налоги, а их деятельность не регулируется и не контролируется ЦБ, что создает финансовые риски и риски мошенничества.

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Ситуация со статусом майнинга может измениться. Опубликован законопроект № 237585-8 о регулировании майнинга, который подразумевает легализацию майнинговой деятельности. Однако законопроект создает и ряд барьеров, полагает Гирич.

— Например, при продаже цифровой валюты не могут использоваться объекты российской информационной инфраструктуры, что дает возможность продавать валюту иностранным инвесторам, но ограничивает продажи российским, — резюмирует эксперт.

Криптовалюта уже серьезно себя дискредитировала, и минусов владения гораздо больше, чем плюсов, комментирует управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

— Криптовалюта хуже, чем наличные, в плане владения. Курсы криптовалют — совершенная спекуляция. Недаром Центробанк яростно сопротивляется официальной регистрации вот уже несколько лет. И, глядя на крах одних криптобирж и на беспринципность других, — вспомним хотя бы массовую блокировку криптокошельков россиян в 2022 году — видим, что сопротивление это небезосновательно, — говорит она.

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По словам эксперта, криптовалюта — это один из способов ухода от налогов, надзора контролирующих органов, она также используется для продажи и покупки запрещенных веществ и товаров.

— Криптовалютные деньги — излюбленный способ расчета среди кибермошенников и террористов, которые обманывают россиян из-за рубежа. В случае узаконивания криптовалюты в России число незаконных операций и мошеннических действий вырастет в разы, а из-за того что головные офисы их находятся не в России, управы на них не станет никакой, — заключает Косарева.

Майнинг в России развивается семимильными шагами, и это бессмысленно отрицать, спорит с коллегой Александр Шнейдерман.

— Вместо того чтобы ловить россиян, которые занимаются майнингом, и заставлять оплачивать счета по бизнес-тарифам, местным властям заинтересованных регионов следовало бы подумать о создании инфраструктуры, а федеральным — об узаконивании деятельности, которая принесет в бюджет реальные деньги, — говорит эксперт.

Дешевая энергия благоприятствует майнингу в России, и в текущей геополитической ситуации эта индустрия становится важной, высказался Леонид Делицын.

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— Архитектура рынка модифицируется под крупных игроков — сырьевые и энергетические компании, которые смогут задействовать свои конкурентные преимущества (доступ к дешевой энергии), чтобы производить биткоин эффективнее, чем где бы то ни было в мире. Особенно удачные условия для майнинга создаются, когда криптовалюты дорожают, но не скачком, а постепенно, — говорит он.

По мнению аналитика, такие условия и формируются сейчас, когда американские регуляторы разрешили криптовалютные ETF под управлением крупнейших традиционных инвестфирм.

— Можно ожидать ускорения развития майнинга в России, — прогнозирует Делицын.