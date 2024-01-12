Бесценные бумаги: нотариусы назвали самые популярные методы мошенничества

В 2023 году мошенники стали использовать более изощренные методы, чтобы выманить деньги и иные ценности у россиян , нежели годом ранее. Так, людей все чаще вынуждают продать квартиры или переоформить на злоумышленников недвижимость и бизнес , сообщили «Известиям» в Федеральной нотариальной палате. О том, какие схемы мошенничеств с документами стали популярны в последнее время — в материале «Известий» .

Переоформить бизнес

Мошеннические схемы, при которых необходимо документально оформить процесс «отъема» имущества , в 2023-м стали практически регулярными, сообщили «Известиям» в Федеральной нотариальной палате. Они еще не столь часто встречаются, нежели телефонные разводы, но с прошлого года вошли в стандартную практику нотариусов , которые должны идентифицировать такие случаи — и обращаться в процессе общения со злоумышленниками в правоохранительные органы .

Так, в конце 2023 года в Москве зафиксировали попытку злоумышленников сменить генеральных директоров в трех столичных компаниях , сообщили «Известиям» в Федеральной нотариальной палате.

— К нотариусу Марине Соколовой обратились двое — мужчина и женщина, — рассказали там. — Они хотели удостоверить подлинность подписи на заявлениях в ФНС, чтобы внести изменения в Единый государственный реестр юридических лиц трех компаний. Кроме того, в составы этих ООО вводились новые участники и увеличивались размеры уставного капитала.

По всем трем компаниям мошенники предоставили решения единственных участников обществ. Новым управленцем должна была стать пришедшая к нотариусу женщина . С собой злоумышленники принесли якобы подлинники уставов фирм.

— Пообщавшись с заявителем и изучив документы, нотариус поняла, что перед ней мошенники , — отметили в ФНП. — Разночтения оказались в подписях и штампах. Более того, один из документов был представлен в простой письменной форме, хотя по закону должен был быть удостоверен у нотариуса . В итоге специалист вызвала полицию.

Также мошенники представлялись по телефону сотрудниками правоохранительных органов и вынуждали граждан продать квартиру и отдать им деньги, а также взять кредиты . Таким образом за последние месяцы, по данным ФНП, пострадали 66-летняя жительница Перми, пенсионеры из Челябинска, Иркутска, Новгорода, а также 47-летняя женщина из Йошкар-Олы .

— Их пугали, что некие «нехорошие люди» ходят по городу с «генеральной» доверенностью на распоряжение их недвижимостью, вот-вот ее продадут, поэтому нужно действовать на опережение , — рассказали в федеральной нотариальной палате. —Бывает, что мошенники приходят даже с фальшивыми паспортами, бывает — и с настоящими, но не своими .

Совершить сделки от лица знакомых или родственников пытаются ежедневно. Так, с документами умершей женщины в МФЦ пришла ее соседка. Она пыталась выдать себя за усопшую и подарить квартиру своему сыну . Потом эту сделку, совершенную в простой письменной форме, через суд отменяли наследники .

Схемы, когда злоумышленники записывают на себя квартиры одиноких пенсионеров, действительно популярны , рассказал «Известиям» вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов.

— После смерти владельца они оформляют наследство на несуществующего родственника, а впоследствии продают квартиру , — сказал юрист.

По данным ФНП, нотариусы в рамках взаимодействия с ЗАГС могут получить информацию обо всех актовых записях: рождении, заключении брака, разводе, отцовстве и смерти. В среднем в сутки в ЗАГС поступает более 11 тыс. таких запросов .

Как не попасть на уловки мошенников

Едва ли ни каждый день появляются новости о том, как мошенники обманывают, подделывают документы, используют незаконно полученные цифровые подписи, подсовывают продавцам договор дарения вместо купли-продажи . Представляются другими людьми, в том числе реальными владельцами квартир или сотрудниками органов, отметил юрист, основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко.

— Мошенники стараются избегать визитов в нотариальную контору, если есть такая возможность , — рассказал он «Известиям». — Поэтому огромное количество сделок на вторичном рынке остается под угрозой. Простая письменная форма лежит в основе многих мошеннических схем и подразумевает легкость использования поддельных документов .

Для добросовестных участников сделки участие нотариуса является гарантией безопасности и помогает избежать рисков , добавил Вадим Ткаченко. Обязательная часть работы нотариуса — тщательная проверка всех документов и сведений через прямые запросы в различные ведомства и организации, включая ЗАГС, МВД, Росреестр и другие. Кроме прочего, нотариус проверяет полномочия продавца, нет ли ареста или обременений на имуществе, не нарушены ли права третьих лиц, не является ли продавец банкротом или экстремистом .

— Опыт нотариусов помогает раскрывать фальшивки и различные аферы: по тому, как сделаны документы, по информации, полученной из различных государственных баз данных, а также по другим признакам , — указали в Федеральной нотариальной палате.

Также очень важно, что нотариус лично общается со сторонами сделки, проверяя их реальные намерения и в деталях разъясняя суть и последствия сделки. Как следствие, исключается риск введения кого-либо из участников сделки в заблуждение , добавил юрист.

По сути, все схемы мошенничеств объединяют одни и те же признаки: злоумышленники торопят жертву, устрашают неблагоприятными последствиями , отметил Владимир Кузнецов.

— К сожалению, жертвы мошенников нередко забывают правилах безопасности, в результате чего преступники чаще всего достигают успеха , — сказал он.

А происходит это потому, что испуганная мошенниками жертва становится неспособной мыслить рационально, заключил юрист.