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Бесценные бумаги: нотариусы назвали самые популярные методы мошенничества

Как россиян обманывали с документами в 2023 году
Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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В 2023 году мошенники стали использовать более изощренные методы, чтобы выманить деньги и иные ценности у россиян, нежели годом ранее. Так, людей все чаще вынуждают продать квартиры или переоформить на злоумышленников недвижимость и бизнес, сообщили «Известиям» в Федеральной нотариальной палате. О том, какие схемы мошенничеств с документами стали популярны в последнее время — в материале «Известий».

Переоформить бизнес

Мошеннические схемы, при которых необходимо документально оформить процесс «отъема» имущества, в 2023-м стали практически регулярными, сообщили «Известиям» в Федеральной нотариальной палате. Они еще не столь часто встречаются, нежели телефонные разводы, но с прошлого года вошли в стандартную практику нотариусов, которые должны идентифицировать такие случаи — и обращаться в процессе общения со злоумышленниками в правоохранительные органы.

Так, в конце 2023 года в Москве зафиксировали попытку злоумышленников сменить генеральных директоров в трех столичных компаниях, сообщили «Известиям» в Федеральной нотариальной палате.

— К нотариусу Марине Соколовой обратились двое — мужчина и женщина, — рассказали там. — Они хотели удостоверить подлинность подписи на заявлениях в ФНС, чтобы внести изменения в Единый государственный реестр юридических лиц трех компаний. Кроме того, в составы этих ООО вводились новые участники и увеличивались размеры уставного капитала.

По всем трем компаниям мошенники предоставили решения единственных участников обществ. Новым управленцем должна была стать пришедшая к нотариусу женщина. С собой злоумышленники принесли якобы подлинники уставов фирм.

Пообщавшись с заявителем и изучив документы, нотариус поняла, что перед ней мошенники, — отметили в ФНП. — Разночтения оказались в подписях и штампах. Более того, один из документов был представлен в простой письменной форме, хотя по закону должен был быть удостоверен у нотариуса. В итоге специалист вызвала полицию.

Также мошенники представлялись по телефону сотрудниками правоохранительных органов и вынуждали граждан продать квартиру и отдать им деньги, а также взять кредиты. Таким образом за последние месяцы, по данным ФНП, пострадали 66-летняя жительница Перми, пенсионеры из Челябинска, Иркутска, Новгорода, а также 47-летняя женщина из Йошкар-Олы.

— Их пугали, что некие «нехорошие люди» ходят по городу с «генеральной» доверенностью на распоряжение их недвижимостью, вот-вот ее продадут, поэтому нужно действовать на опережение, — рассказали в федеральной нотариальной палате. —Бывает, что мошенники приходят даже с фальшивыми паспортами, бывает — и с настоящими, но не своими.

Совершить сделки от лица знакомых или родственников пытаются ежедневно. Так, с документами умершей женщины в МФЦ пришла ее соседка. Она пыталась выдать себя за усопшую и подарить квартиру своему сыну. Потом эту сделку, совершенную в простой письменной форме, через суд отменяли наследники.

Схемы, когда злоумышленники записывают на себя квартиры одиноких пенсионеров, действительно популярны, рассказал «Известиям» вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов.

— После смерти владельца они оформляют наследство на несуществующего родственника, а впоследствии продают квартиру, — сказал юрист.

По данным ФНП, нотариусы в рамках взаимодействия с ЗАГС могут получить информацию обо всех актовых записях: рождении, заключении брака, разводе, отцовстве и смерти. В среднем в сутки в ЗАГС поступает более 11 тыс. таких запросов.

Как не попасть на уловки мошенников

Едва ли ни каждый день появляются новости о том, как мошенники обманывают, подделывают документы, используют незаконно полученные цифровые подписи, подсовывают продавцам договор дарения вместо купли-продажи. Представляются другими людьми, в том числе реальными владельцами квартир или сотрудниками органов, отметил юрист, основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко.

Мошенники стараются избегать визитов в нотариальную контору, если есть такая возможность, — рассказал он «Известиям». — Поэтому огромное количество сделок на вторичном рынке остается под угрозой. Простая письменная форма лежит в основе многих мошеннических схем и подразумевает легкость использования поддельных документов.

Для добросовестных участников сделки участие нотариуса является гарантией безопасности и помогает избежать рисков, добавил Вадим Ткаченко. Обязательная часть работы нотариуса — тщательная проверка всех документов и сведений через прямые запросы в различные ведомства и организации, включая ЗАГС, МВД, Росреестр и другие. Кроме прочего, нотариус проверяет полномочия продавца, нет ли ареста или обременений на имуществе, не нарушены ли права третьих лиц, не является ли продавец банкротом или экстремистом.

Опыт нотариусов помогает раскрывать фальшивки и различные аферы: по тому, как сделаны документы, по информации, полученной из различных государственных баз данных, а также по другим признакам, — указали в Федеральной нотариальной палате.

Также очень важно, что нотариус лично общается со сторонами сделки, проверяя их реальные намерения и в деталях разъясняя суть и последствия сделки. Как следствие, исключается риск введения кого-либо из участников сделки в заблуждение, добавил юрист.

По сути, все схемы мошенничеств объединяют одни и те же признаки: злоумышленники торопят жертву, устрашают неблагоприятными последствиями, отметил Владимир Кузнецов.

— К сожалению, жертвы мошенников нередко забывают правилах безопасности, в результате чего преступники чаще всего достигают успеха, — сказал он.

А происходит это потому, что испуганная мошенниками жертва становится неспособной мыслить рационально, заключил юрист.

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