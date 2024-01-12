С деньгами на вылет: как телефонные мошенники хотели обмануть «Аэрофлот»
Телефонные мошенники опробовали схему отъема средств на национальном авиаперевозчике «Аэрофлоте», выяснили «Известия». Так, они позвонили главному бухгалтеру компании и от имени гендиректора требовали перевести средства за якобы оказанные услуги. Эта история завершилась задержанием злоумышленников, однако с другими организациями срабатывает — руководители и старшие сотрудники крупных компаний переводят средства наравне с обычными людьми, отмечают юристы. Почему такой вид мошенничества приобрел столь крупный масштаб и угрожает ли это конфиденциальным данным компаний — в материале «Известий».
Спасенные миллионы
Последний день новогодних праздников заставил понервничать представителей авиакомпании «Аэрофлот». Как рассказал источник «Известий» в следственных органах, вечером 8 января с главным бухгалтером компании по телефону и мессенджеру связались двое мужчин. От имени гендиректора перевозчика Сергея Александровского они на протяжении часа убеждали ее перевести 15 млн рублей на указанный ими расчетный счет — «для выполнения договора на оказание услуг с контрагентом «Аэрофлота».
— После того как злоумышленники получили отказ, они назначили женщине встречу в офисе авиакомпании на Арбате. В счет выполнения условий договора на оказание услуг просили передать «контрагенту» сумму уже втрое меньше — 5 млн рублей, — сообщил собеседник.
В итоге 9 января в 21:00 мошенники встретили в офисе не главного бухгалтера с деньгами, а оперативников. Были задержаны двое граждан Армении 1995 и 1996 годов рождения. На следующий день в отношении них было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ — «Покушение на преступление», а также «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере».
«Известия» направили запрос в пресс-службу «Аэрофлота» с просьбой прокомментировать ситуацию.
Видеозвонок из «полиции»
Подобные случаи не редкость, и далеко не всегда их вовремя удается пресечь. Так, директор АО «Национальный центр вертолетостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова» Михаил Короткевич также лишился в декабре 2023 года крупной суммы, сообщил источник.
Правоохранительным органам он сообщил, что ему в Telegram написал руководитель и предупредил, что с ним свяжется некий Виктор Лапин, «чтобы задать вопросы». Это и оказался «сотрудник УФСБ», который сообщил, что кто-то хочет взять на имя Михаила кредит.
Дальнейшая цепочка звонков привела мужчину к потере денег. В течение трех часов он исполнил задание звонивших «сотрудников УФСБ» и перевел им около 2 млн рублей. При получении нового поручения — взять кредит 20 млн рублей — он понял, что стал жертвой злоумышленников и обратился в полицию.
Главный специалист одной из крупных консультационных компаний Светлана в декабре прошлого года также перевела мошенникам 2 млн рублей, которые взяла в кредит. Злоумышленники представлялись сотрудниками компании сотовой связи, «Госуслуг» и Центробанка. В ходе разговора женщина лишилась доступа к личному кабинету на «Госуслугах».
Еще один случай также произошел в конце 2023 года. Тогда главного специалиста Российской академии наук (РАН) Севиль Грабеклис мошенница в полицейской форме обманула на 1 млн рублей, сообщал ранее источник «Известий». 15 декабря неизвестный по телефону сообщил ей о якобы смене номера телефона в личном кабинете банка и попытке завладеть суммой со счета в 800 тыс. рублей. После этого по видеосвязи в WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией) с женщиной связалась девушка в форме и заявила о возбуждении уголовного дела. Она уговорила Севиль Грабеклис пойти в банк и снять со счета 1 млн рублей, а затем положить эти деньги на счет мошенников.
«Руководители — обычные люди»
О случаях крупного телефонного мошенничества «Известиям» напомнил и председатель Общероссийского профсоюза медиаторов Владимир Кузнецов.
— В мае прошлого года начальника управления денежных переводов одного из крупных банков обманули злоумышленники. Они представились сотрудниками Центробанка и убедили потерпевшую перевести им 3,3 млн рублей, — рассказал он «Известиям».
По мнению юриста, в подобных случаях играет роль неосторожность самих потерпевших, которые не предпринимают мер по проверке сообщаемых мошенниками сведений и выполняют все их требования.
Опытные управленцы, бухгалтеры и другие старшие сотрудники тоже люди со своими слабостями и психологией, отметил в беседе с «Известиями» управляющий партнер адвокатского бюро AVG Legal Алексей Гавришев. Кроме того, высокая должность не всегда свидетельствует о профессионализме, считает он.
— Особенного отличия от обычных людей нет. Контакты руководителей мошенники находят весьма легко, покупая на рынке или в интернете базу данных телефонных номеров, адресов или данных из ГИБДД — причем за сравнительно небольшие деньги, — добавил Алексей Гавришев.
Чаще всего телефонное мошенничество проводится из-за границы либо звонки осуществляются с давно утерянных SIM-карт, что затрудняет идентификацию злоумышленников, отметил юрист. Вернуть свои средства при их выводе на зарубежные счета практически невозможно.
В то же время угрозы конфиденциальным данным компаний телефонные мошенники обычно не несут, отметил Владимир Кузнецов. Их интересуют именно деньги, поскольку злоумышленники хорошо понимают, что получение документов и сведений подобным способом сопряжено с высоким риском раскрытия их личности.