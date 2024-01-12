С деньгами на вылет: как телефонные мошенники хотели обмануть «Аэрофлот»

Телефонные мошенники опробовали схему отъема средств на национальном авиаперевозчике «Аэрофлоте» , выяснили «Известия». Так, они позвонили главному бухгалтеру компании и от имени гендиректора требовали перевести средства за якобы оказанные услуги . Эта история завершилась задержанием злоумышленников, однако с другими организациями срабатывает — руководители и старшие сотрудники крупных компаний переводят средства наравне с обычными людьми , отмечают юристы. Почему такой вид мошенничества приобрел столь крупный масштаб и угрожает ли это конфиденциальным данным компаний — в материале «Известий» .

Спасенные миллионы

Последний день новогодних праздников заставил понервничать представителей авиакомпании «Аэрофлот» . Как рассказал источник «Известий» в следственных органах, вечером 8 января с главным бухгалтером компании по телефону и мессенджеру связались двое мужчин. От имени гендиректора перевозчика Сергея Александровского они на протяжении часа убеждали ее перевести 15 млн рублей на указанный ими расчетный счет — «для выполнения договора на оказание услуг с контрагентом «Аэрофлота» .

— После того как злоумышленники получили отказ, они назначили женщине встречу в офисе авиакомпании на Арбате. В счет выполнения условий договора на оказание услуг просили передать «контрагенту» сумму уже втрое меньше — 5 млн рублей , — сообщил собеседник.

В итоге 9 января в 21:00 мошенники встретили в офисе не главного бухгалтера с деньгами, а оперативников . Были задержаны двое граждан Армении 1995 и 1996 годов рождения . На следующий день в отношении них было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ — « Покушение на преступление», а также «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере» .

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

«Известия» направили запрос в пресс-службу «Аэрофлота» с просьбой прокомментировать ситуацию.

Видеозвонок из «полиции»

Подобные случаи не редкость, и далеко не всегда их вовремя удается пресечь. Так, директор АО «Национальный центр вертолетостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова» Михаил Короткевич также лишился в декабре 2023 года крупной суммы , сообщил источник.

Правоохранительным органам он сообщил, что ему в Telegram написал руководитель и предупредил, что с ним свяжется некий Виктор Лапин, «чтобы задать вопросы». Это и оказался «сотрудник УФСБ», который сообщил, что кто-то хочет взять на имя Михаила кредит .

Дальнейшая цепочка звонков привела мужчину к потере денег. В течение трех часов он исполнил задание звонивших «сотрудников УФСБ» и перевел им около 2 млн рублей. При получении нового поручения — взять кредит 20 млн рублей — он понял, что стал жертвой злоумышленников и обратился в полицию.

Фото: Global Look Press/Bulkin Sergey

Главный специалист одной из крупных консультационных компаний Светлана в декабре прошлого года также перевела мошенникам 2 млн рублей, которые взяла в кредит . Злоумышленники представлялись сотрудниками компании сотовой связи, «Госуслуг» и Центробанка . В ходе разговора женщина лишилась доступа к личному кабинету на «Госуслугах».

Еще один случай также произошел в конце 2023 года. Тогда главного специалиста Российской академии наук (РАН) Севиль Грабеклис мошенница в полицейской форме обманула на 1 млн рублей , сообщал ранее источник «Известий». 15 декабря неизвестный по телефону сообщил ей о якобы смене номера телефона в личном кабинете банка и попытке завладеть суммой со счета в 800 тыс. рублей . После этого по видеосвязи в WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией) с женщиной связалась девушка в форме и заявила о возбуждении уголовного дела . Она уговорила Севиль Грабеклис пойти в банк и снять со счета 1 млн рублей, а затем положить эти деньги на счет мошенников .

«Руководители — обычные люди»

О случаях крупного телефонного мошенничества «Известиям» напомнил и председатель Общероссийского профсоюза медиаторов Владимир Кузнецов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— В мае прошлого года начальника управления денежных переводов одного из крупных банков обманули злоумышленники. Они представились сотрудниками Центробанка и убедили потерпевшую перевести им 3,3 млн рублей , — рассказал он «Известиям».

По мнению юриста, в подобных случаях играет роль неосторожность самих потерпевших, которые не предпринимают мер по проверке сообщаемых мошенниками сведений и выполняют все их требования .

Опытные управленцы, бухгалтеры и другие старшие сотрудники тоже люди со своими слабостями и психологией , отметил в беседе с «Известиями» управляющий партнер адвокатского бюро AVG Legal Алексей Гавришев. Кроме того, высокая должность не всегда свидетельствует о профессионализме, считает он.

— Особенного отличия от обычных людей нет. Контакты руководителей мошенники находят весьма легко, покупая на рынке или в интернете базу данных телефонных номеров, адресов или данных из ГИБДД — причем за сравнительно небольшие деньги, — добавил Алексей Гавришев.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Чаще всего телефонное мошенничество проводится из-за границы либо звонки осуществляются с давно утерянных SIM-карт , что затрудняет идентификацию злоумышленников, отметил юрист. Вернуть свои средства при их выводе на зарубежные счета практически невозможно.