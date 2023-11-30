Финразведка фиксирует двукратный рост подозрительных операций с криптой

В России удалось предотвратить вывод в теневой сектор около 320 млрд рублей. Об этом стало известно на встрече Владимира Путина с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным 30 ноября. Несмотря на то что около 90% финорганизаций в РФ законопослушны, в ведомстве фиксируют двукратный рост подозрительных операций с использованием криптовалюты.

Что обсуждали на встрече

— Росфинмониторинг совместно с Банком России предотвратил вывод в теневой сектор порядка 320 млрд рублей, сообщил директор службы Юрий Чиханчин. По его словам, ликвидировано 10 теневых площадок с оборотом 28 млрд рублей. Кроме этого суды в 2023 году уже предотвратили вывод в теневой оборот 94 млрд рублей в схемах, когда мошенники предоставляют для взыскания в суд фиктивные документы. «Сегодня можно сказать, что финансовые институты, финансовые организации в стране довольно законопослушны, где-то около 90% законопослушны. С 10% мы продолжаем работать», — заявил он.



— Порядка 6,5 млрд рублей, выделенных на гособоронзаказ, удалось сохранить в 2023 году, добавил Юрий Чиханчин. Он отметил, что «всё меньше и меньше становится преступлений». Глава Росфинмониторинга подчеркнул, что удалось выйти на сокращение просроченной дебиторской задолженности перед Минобороны.

— В ведомстве фиксируют двукратный рост подозрительных операций с использованием криптовалюты, в основном они связаны с наркотиками и мошенничеством. Тем не менее сейчас совместно с банком ВТБ запущен прозрачный блокчейн, который дает право проводить расследования по подобным делам. К нему подключено около 7 тыс. сотрудников правоохранительных органов.

— Деятельность РФ приостановлена на международных площадках FATF и «Эгмонт», которые занимаются вопросами противодействия отмыванию денег. Россия не может в онлайн-режиме получать запрашиваемую информацию, хотя ранее работа велась более чем с 50 странами. «Такое действие, на наш взгляд, только на пользу преступному миру. Тем более мы сейчас ведем с ФСБ материалы, где российские граждане и иностранцы создали так называемый кол-центр, и под видом благотворительности в одной из европейских стран больше сотни человек получили мошенническим образом деньги. Мы сделали запрос в эту страну — ответов нет», — считает Юрий Чиханчин.

— Система мониторинга обязательной продажи валютной выручки экспортерами готовится к запуску. Он уточнил, что на данный момент к мониторингу подключились порядка 300 кредитных организаций. В середине октября президент подписал указ, обязывающий некоторых российских экспортеров продавать часть валютной выручки на внутреннем рынке.

— Также ведомство работает над повышением финансовой безопасности. К примеру, олимпиада по финансовой безопасности в этом году собрала 19 стран, а на следующую заявки уже поступили от 25 государства. Охват движения — 6 млн человек. «Невероятно. Это большое количество людей», — заметил Владимир Путин.