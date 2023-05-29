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Новый биток: в России появятся правила создания и работы криптобирж

Помогут ли такие организации в проведении трансграничных расчетов
Фото: РИА Новости/Sputnik/Виктор Толочко
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Власти отказались от идеи создания национальной криптобиржи. Вместо этого, скорее всего, будут установлены правила учреждения и работы таких структур, рассказал «Известиям» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Он пояснил: поскольку биржи будут помогать бизнесу в проведении трансграничных расчетов, против них могут начать вводить ограничения. В то же время будут появляться и новые организации. Согласны с такой концепцией и в Минфине. Участники рынка уверены: новый механизм поможет снизить санкционные риски и вероятность кибератак, а также поддержит конкуренцию.

Одна — хорошо, а много — лучше

Вместо создания одной национальной криптобиржи планируется установить правила учреждения и работы таких инфраструктур, сообщил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Он объяснил: биржи будут использовать для проведения трансграничных расчетов и в том числе обхода санкционных ограничений, поэтому против них могут начать вводить новые рестрикции. При этом постоянно смогут появляться другие организации, и главное — чтобы они соответствовали правилам.

Регулировать работу криптобирж, вероятно, будет Центробанк. А правила пропишут в законопроекте об экспериментально-правовых режимах, отметил депутат.

В Минфине не поддерживали учреждение одной национальной криптобиржи, скорее была идея законодательно урегулировать возможность создания бизнесом таких площадок, сообщил «Известиям» директор департамента финансовой политики Министерства финансов РФ Иван Чебесков. По его словам, в ведомстве считают, что следует комплексно регулировать цифровые валюты. При этом с ЦБ достигнут компромисс — ввести в правовое поле майнинг и дать возможность проводить международные расчеты и обменные операции с криптой в рамках экспериментально-правового режима.

Минфин
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

В конце прошлого года обсуждалось создание национальной криптобиржи, площадок для декларирования, конвертации и оборота цифровых валют. Для этого депутаты готовили проект поправок в закон «О цифровых финансовых активах». Ее появления ожидали уже во II квартале 2023-го. Об этом в интервью «Известиям» заявлял Анатолий Аксаков.

«Российская криптобиржа может появиться во II квартале 2023 года»
Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков — о легализации международных расчетов в крипте и своих финансовых прогнозах

Пока преждевременно говорить о биржах в классическом понимании этого слова, подчеркнул в разговоре с «Известиями» заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов. Он добавил: скорее всего, это будут организации, которые помогут во взаимодействии между экспортерами и импортерами и в проведении трансграничных расчетов в цифровых валютах. Через них российские компании смогут расплачиваться, например, за параллельный импорт.

Трансграничный расчет

Участники рынка поддержали инициативу отказаться от создания национальной криптобиржи и установить правила учреждения и работы таких организаций. Это поможет минимизировать риски наложения санкций, кибератак на инфраструктуру, а также исключить случаи злоупотребления доминирующим положением на рынке, подчеркнул директор по взаимодействию с государственными органами BitRiver Олег Огиенко.

Такая система позволит развиваться более конкурентоспособным и инновационным компаниям, считает коммерческий директор GIS Mining Иван Гостев. Он добавил: некоторые страны уже разработали законодательство, которое регулирует деятельность криптобирж, но предоставляет некоторую свободу для развития индустрии.

Платформы можно лицензировать и контролировать их деятельность в части финансовой отчетности и борьбы с отмыванием денег, отметил эксперт. По его словам, криптобиржи также должны обеспечивать защиту данных и средств связи. Кроме того, следует разрешить вводить лимиты на объем торгов, чтобы предотвратить манипулирование ценами.

график
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Нужно ограничить и подключение к площадкам неквалифицированных инвесторов, по крайней мере, на первых этапах, считает Олег Огиенко из BitRiver. Для иностранных криптобирж, желающих работать в РФ, также следует ввести специальные требования, связанные в том числе с безопасностью и конфиденциальностью информации о российских клиентах.

Такие платформы помогут национальным компаниям проводить международные расчеты с криптой на фоне санкций, сообщил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. При этом есть риск, что подобные организации попадут под новые рестрикции. Однако нужно понимать, что западные игроки заинтересованы в совершении трансграничных сделок. Уже сейчас с цифровыми валютами проходят платежи на сумму около $10 млрд в год, отметил эксперт. По его оценке, при благоприятном стечении обстоятельств легальные биржи могут появиться уже в 2024-м.

Юридически первые подобные организации начнут создавать спустя несколько месяцев после принятия законодательства, считает директор по коммуникациям криптовалютной биржи Garantex Евгения Бурова. Контролировать деятельность криптобирж может Центробанк или саморегулируемая организация, считает эксперт. По ее мнению, трансакции должны быть прозрачны для проверяющих органов, а платформы — финансово устойчивы и благонадежны в обращении со средствами клиентов.

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Свои правила

Потенциал оборота такого рынка составляет триллионы рублей (эквивалент торгов в крипте), рассказала Евгения Бурова. Она добавила: сейчас есть немало стран, где юридические и физические лица способны принимать платежи в криптовалютах. При этом система может работать следующим образом: компания будет покупать на площадке цифровую валюту, а затем через нее же проводить трансакцию контрагенту.

криптовалюта
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Трансграничные переводы будет сложно скрыть, однако и заблокировать их нельзя, подчеркнул директор по стратегическому развитию ООО «КоинКит» Станислав Рождественский. Он пояснил: крупнейшие криптовалюты по своему устройству публичны — записи об операциях может видеть любой желающий. Расчеты внутри одной биржевой платформы еще получится скрыть от остального мира, а вот пополнение счета с внешнего кошелька можно проанализировать и установить источник. Однако и сделать платежи независимыми от блокировок вполне возможно — в отличие от банков, блокчейн не предусматривает такой функции.

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Для сохранения анонимности потребуется внедрить специальные криптовалюты. Однако и доступ к ним нужно ограничить, чтобы ими не смогли воспользоваться преступники. Отсюда и появляется идея создания некой централизованной межгосударственной криптовалюты, заключил эксперт.

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