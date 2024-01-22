В Ленобласти обнаружили тело пропавшего без вести в декабре подростка

В Ленинградской области найдено тело подростка 2007 года рождения, который с декабря прошлого года считался пропавшим без вести. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета (СУ СК) РФ в понедельник, 22 января.

Там уточнили, что в декабре 2023 года в правоохранительные органы поступила информация о безвестном исчезновении несовершеннолетнего, который пропал на территории Ивангорода Кингисеппского района области. По словам очевидцев, 16 декабря он ушел с территории базы отдыха «Юникс» и не вернулся.

«21 января 2024 года тело несовершеннолетнего обнаружено на ледовом покрытии акватории Нарвского водохранилища на расстоянии 3,5 км от базы отдыха «Юникс»», — указано в сообщении СУ СК по региону в Telegram.

По данному факту Кингисеппским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса (УК) РФ («Убийство»).

Следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, продолжаются, добавили в ведомстве.

16 января сообщалось, что в Кемеровской области на пустыре нашли тело пропавшей перед Новым годом 18-летней девушки из города Мыски. С ней не могли связаться с 30 декабря. Как отмечалось по подозрению в убийстве девушки задержан 35-летний мужчина. По предварительной информацией, с девушкой расправился рецидивист, который отбывал срок в тюрьме за убийство двух женщин. Позже в тот же день сообщалось, что в Кузбассе следователи провели следственные действия с подозреваемым на месте преступления.