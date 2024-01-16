Реклама
Прямой эфир
Общество
Снижение в РФ заболеваемости гриппом А прогнозируется через три недели
Мир
Хуситы подтвердили удар по сухогрузу у берегов Йемена
Политика
Путин встретился с главами МИД РФ и КНДР после их переговоров
Политика
Более миллиона подписей собрано на площадках «Единой России» за выдвижение Путина
Туризм
В РСТ призвали обязать авиакомпании выплачивать компенсации за овербукинг
Общество
На выставке «Россия» состоялся День финансов
Авто
Комитет Госдумы одобрил законопроект о локализации машин такси
Экономика
Путин заявил о полной продовольственной безопасности России
Экономика
Курс евро опустился ниже 95 рублей впервые с 29 июня 2023 года
Экономика
Производство продукции свиноводства в России за пять лет увеличилось на 26,4%
Авто
Юрист предупредил автомобилистов о схеме мошенничества с эвакуаторами
Мир
Мэр голландского Арнема заявил об отсутствии запрета на сожжение Корана в стране
Политика
Американист предрек новые провокации в отношении Трампа
Мир
Shell приостановила движение судов в Красном море из-за хуситов
Армия
Два ракетоносца Ту-95МС выполнили семичасовой полет над Японским морем

Появилось видео следственных действий с места убийства девушки в Кузбассе

«Известия» публикуют видео с обвиняемым в убийстве девушки жителем Кузбасса
0
Фото: СК РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Кемеровской области во вторник, 16 января, следователи провели следственные действия на месте убийства девушки, в котором обвиняется местный житель. Видеокадры их работы с обвиняемым имеются в распоряжении «Известий».

На кадрах мужчина, которого доставили на предполагаемое место преступления, рассказывает, где именно и как он убил свою жертву. По его словам, он задушил девушку, когда они вдвоем находились в автомобиле. После этого мужчина решил избавиться от тела. На записи он показывает, где именно и как он закопал труп.

Как уточнили в СУ СК по региону, сообщение о безвестном исчезновении 18-летней жительницы города Мыски поступило в правоохранительные органы 12 января. Сообщалось, что она ушла из дома 30 декабря и не вернулась. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса (УК) РФ («Убийство»).

В ходе расследования выяснилась причастность к ее исчезновению и, как в дальнейшем стало известно, убийству 35-летнего местного жителя.

«По предварительным данным, 30 декабря 2023 года фигурант, находясь на заднем сиденье автомобиля под управлением потерпевшей <...> на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений накинул на ее шею ремень безопасности и продолжал удерживать, пока девушка не перестала подавать признаки жизни», — указано в сообщении СУ СК в Telegram-канале.

Мужчина был задержан и на допросе подтвердил следователю свою причастность к преступлению. В ведомстве уточнили, что в настоящее время ему предъявлено обвинение в совершении данного преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде ареста.

«Для меня те, кто совершил эти убийства, — Чикатило»
Родственники россиян в плену у ХАМАС — о своих близких и надеждах на их освобождение

Ранее во вторник сообщалось, что на пустыре в Кемеровской области найдено тело пропавшей перед Новым годом 18-летней девушки из города Мыски. Как отметил источник «Известий», предварительно, с девушкой расправился рецидивист, который отбывал срок в тюрьме за убийство двух женщин.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024