Появилось видео следственных действий с места убийства девушки в Кузбассе

В Кемеровской области во вторник, 16 января, следователи провели следственные действия на месте убийства девушки, в котором обвиняется местный житель. Видеокадры их работы с обвиняемым имеются в распоряжении «Известий».

На кадрах мужчина, которого доставили на предполагаемое место преступления, рассказывает, где именно и как он убил свою жертву. По его словам, он задушил девушку, когда они вдвоем находились в автомобиле. После этого мужчина решил избавиться от тела. На записи он показывает, где именно и как он закопал труп.

Как уточнили в СУ СК по региону, сообщение о безвестном исчезновении 18-летней жительницы города Мыски поступило в правоохранительные органы 12 января. Сообщалось, что она ушла из дома 30 декабря и не вернулась. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса (УК) РФ («Убийство»).

В ходе расследования выяснилась причастность к ее исчезновению и, как в дальнейшем стало известно, убийству 35-летнего местного жителя.

«По предварительным данным, 30 декабря 2023 года фигурант, находясь на заднем сиденье автомобиля под управлением потерпевшей <...> на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений накинул на ее шею ремень безопасности и продолжал удерживать, пока девушка не перестала подавать признаки жизни», — указано в сообщении СУ СК в Telegram-канале.

Мужчина был задержан и на допросе подтвердил следователю свою причастность к преступлению. В ведомстве уточнили, что в настоящее время ему предъявлено обвинение в совершении данного преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде ареста.

Ранее во вторник сообщалось, что на пустыре в Кемеровской области найдено тело пропавшей перед Новым годом 18-летней девушки из города Мыски. Как отметил источник «Известий», предварительно, с девушкой расправился рецидивист, который отбывал срок в тюрьме за убийство двух женщин.