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Пропавшую перед Новым годом в Кузбассе девушку нашли мертвой на пустыре

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Кемеровской области на пустыре нашли тело пропавшей перед Новым годом 18-летней девушки из города Мыски. С ней не могли связаться с 30 декабря. Как выяснили «Известия» 16 января, задержан 35-летний мужчина по подозрении в убийстве девушки.

«Предполагаемый преступник показал, где находится его жертва. Тело обнаружили спрятанным на пустыре», — сказал источник «Известий».

По словам собеседника, предварительно, мужчина задушил девушку. О мотивах убийства злоумышленника пока неизвестно.

Предварительно, с 18-летней девушкой из Мысков расправился рецидивист, который отбывал срок в тюрьме за убийство двух женщин. Уточняется, что в тот раз он попытался сжечь дом с телами.

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Ранее, 12 января, тело женщины с признаками насильственной смерти было обнаружено в строительном мешке на 16-й Парковой улице в Москве . В тот же день Следственным комитетом (СК) России было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Глава СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования.

Родственница погибшей Екатерина Дубова рассказала «Известиям», что женщина приехала в Москву в гости к дочери. У убитой остались две дочери, которым 18 лет и 21 год. По некоторым данным, перед смертью женщина отправилась на свидание с новым знакомым.

15 января источник «Известий» сообщил, что правоохранительными органами была установлена личность подозреваемого в убийстве женщины. Как уточнялось, 10 января он улетел в Узбекистан из аэропорта Внуково.

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