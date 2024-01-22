Связанное тело девушки-подростка нашли в Воронеже у мусорного бака

Связанное тело 17-летней девушки нашли рядом с мусорным баком в Воронеже. Об этом в понедельник, 22 января, сообщил «Известиям» источник.

По его информации, тело лежало в сумке-бауле с вещами, оно было связано веревкой, а на голове и ногах были надеты пакеты. В убийстве заподозрили знакомого девушки — 28-летнего жителя города Мичуринск Тамбовской области, которого теперь разыскивают.

«Выяснилось, что он сам рассказал о совершенном убийстве знакомой, а также о том, что хочет спрятать тело», — сказал источник.

Он также уточнил, что убитая является жительницей города Новомосковска Тульской области.

Тело направлено на экспертизу. В настоящий момент выясняются детали случившегося.

Ранее, 16 января, на пустыре в Кемеровской области нашли тело пропавшей перед Новым годом 18-летней девушки из города Мыски. Как отметил источник «Известий», тогда же по подозрению в ее убийстве был задержан 35-летний мужчина. Предварительно, с девушкой расправился рецидивист, который отбывал срок в тюрьме за убийство двух женщин. Позже сообщалось о проведении следственных действий на месте случившегося.