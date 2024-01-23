Не снимайте немедленно: сервисы обяжут предупреждать о списаниях платы по подпискам

Онлайн-сервисы обяжут уведомлять клиентов о взимании платы по подпискам. Госдума в марте планирует принять законопроект , устанавливающий такие правила, выяснили «Известия». Инициатива была внесена в нижнюю палату от всех пяти фракций в июле прошлого года, однако, несмотря на положительное заключение кабмина, не рассматривалась. Как пояснили авторы законопроекта, документ активно дорабатывается . О его поддержке «Известиям» сообщили в Центробанке, при этом представители бизнеса отнеслись к инициативе критически .

Защитить потребителей

Онлайн-сервисы и интернет-магазины обяжут уведомлять клиентов о взимании платы по подпискам. Такой законопроект Госдума может принять в марте. Об этом «Известиям» сообщил один из авторов документа, зампред комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

— На законопроект получен официальный отзыв правительства. Это позволяет Госдуме рассмотреть и принять его в первом чтении . Сейчас он находится в числе тех, которые мы планируем рассмотреть в марте. Если не будет каких-то серьезных перегрузок в повестке, думаю, что он в этом месяце может быть принят в первом чтении, — сказал он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Депутат подчеркнул, что правительство в своем отзыве отразило ряд замечаний, но они не носят существенного характера и вполне могут быть доработаны и устранены ко второму чтению .

Справка «Известий» Законопроект, направленный на защиту потребителей от списаний средств за платные интернет-подписки, был внесен в Госдуму в июле 2023 года представителями всех фракций, представленных в парламенте. Речь идет о ситуациях, когда человек покупает услугу или товар и сохраняет в сервисе данные своей банковской карты, с которой без его уведомления начинают списываться средства, в том числе за продление использования сервисом. Как сообщали авторы в пояснительной записке, в числе возникающих у пользователей трудностей — отслеживание снятия средств, отмена платных подписок, одностороннее изменение продавцом условий без надлежащего уведомления потребителя, автоматическое продление платных подписок без предварительного подтверждения, списание денежных средств за подписку также без уведомления.

В профильном комитете «Известиям» также сообщили, что в настоящее время законодательная инициатива активно дорабатывается. Устраняются замечания кабмина по формулировкам понятий «регулярное получение», «регулярный доступ», исключаются противоречащие нормы .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Мы находимся в диалоге с бизнесом. Работаем над тем, чтобы итоговая версия законопроекта была полезной для граждан и безвредной для российских компаний, которые боятся столкнуться с оттоком пользователей , — пояснил «Известиям» еще один автор документа, депутат Госдумы от того же комитета Антон Немкин.

По его словам, чтобы проработка выдвинутых бизнес-сообществом уточнений и предложений шла эффективнее, было принято решение создать рабочую группу. Активное участие принимают в ней представители Роспотребнадзора, Банка России, « Яндекса», Ozon, ассоциации «Интернет-видео», Медиа-коммуникационного союза и другие компании.

— Нанести вред предпринимателям, которые сегодня активно работают и стремятся обеспечить качественный и надежный сервис для граждан точно не входит в наши планы. При этом главное — искоренить ситуацию, в которой люди остаются в уязвимом положении и платят деньги за те услуги, которыми не пользуются , — подчеркнул депутат.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Он уточнил, что сегодня россияне зачастую оказываются в таком положении поскольку попадают в так называемые подписочные ловушки . Причин тому много, но наиболее явная заключается в том, что сервисы попросту не присылают уведомления о продлении подписки или делают это в непонятной форме . В результате с пользователя списываются деньги, при том что сервис он, возможно, и не использует вовсе. А если решает отписаться, сделать это может далеко не всегда из-за того, что компании намеренно усложняют этот путь с технической стороны .

«Известия» направили запросы в Минпромторг, Минцифры и Роспотребнадзор с просьбой прокомментировать доработку законопроекта, а также возможные поправки в него.

За и против

В Банке России «Известиям» сообщили о том, что инициатива поступила к ним на отзыв.

— Урегулирование порядка реализации платных цифровых подписок позволит защитить права потребителей и не допустить скрытых списаний денег. Банк России поддерживает предлагаемые законопроектом механизмы управления платными подписками . Работа над документом продолжается, — отметили в ЦБ.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В «Яндексе» официально от комментариев отказались. При этом источник в компании отметил, что «в текущей редакции законопроект противоречит своей изначальной цели — обезопасить пользователей от недобросовестных сервисов ».

— В таком виде он может навредить добросовестным игрокам рынка, а также ухудшить пользовательский опыт для миллионов человек , — сообщил источник.

«Известия» также направили запросы в крупнейшие интернет-компании, в числе которых Ozon, Wildberries, Ivi и другие.

В Медиа-коммуникационном союзе воздержались от комментариев.

— В созданной рабочей группе мы и наши коллеги по отрасли вместе с авторами законопроекта будем искать оптимальные механизмы защиты интересов потребителей сервисов по подписке, которые не станут при этом создавать избыточных рисков для добросовестного бизнеса . Мы уверены, что найдем этот баланс и существенно улучшим редакцию проекта закона, — заявил «Известиям» глава ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин.

Глава «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ) Олег Павлов считает, что бизнес критически относится к законопроекту, так как в случае его принятия теряет прибыль , которую мог получить с этих подписок, если ситуация осталась бы на том же уровне.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

— Пользователями различных подписочных сервисов сегодня являются десятки миллионов россиян. При этом проводимые нами исследования показывают, что более 60% потребителей сталкиваются с различными сложностями при отказе от подписок, незапланированными списаниями или прочими неудобствами , — пояснил общественник.

По его словам, зачастую всё это происходит на фоне сокращения каталогов аудио- и видеостриминговых сервисов по требованию иностранных правообладателей и, соответственно, изъятию контента, за который потребители заплатили при оформлении подписки и на который они вправе рассчитывать.