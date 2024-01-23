 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Главы МИД РФ и Индонезии обсудили пути выхода из кризиса на Ближнем Востоке
Мир
Axios рассказал о предложении Израиля о перемирии в Газе для освобождения заложников
Мир
Хуситы заявили о ракетном ударе по грузовому судну ВМС США в Аденском заливе
Мир
В Госдепе заявили о невозможности возврата Аляски России
Мир
Лавров вновь заявил о готовности России к переговорам по Украине
Мир
В Казахстане зафиксировали мощное землетрясение
Мир
Премьер Украины сообщил о $3,5 млрд полученной от Польши помощи с 2022 года
Общество
В России впервые начали разделять отходы при помощи воды
Спорт
Скончался лучший бомбардир в истории сборной Италии по футболу Луиджи Рива
Мир
В МИД РФ назвали хитрости Парижа в вопросе участия наемников в украинском конфликте
Мир
Кабмин Украины предложил запретить транспортное сообщение с Россией на 50 лет
Мир
ЕС расширил санкции против связанных с Сирией физических и юридических лиц
Общество
В Киргизии сообщили об отсутствии пострадавших после землетрясения на границе с Китаем
Мир
Британский профессор назвал Зеленского растерянным из-за провала контрнаступления
Спорт
Петербургский СКА в овертайме проиграл минскому «Динамо» в матче КХЛ
/

Не снимайте немедленно: сервисы обяжут предупреждать о списаниях платы по подпискам

Законопроект о правилах взимания денег с граждан за покупки в интернете рассмотрят в марте
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Онлайн-сервисы обяжут уведомлять клиентов о взимании платы по подпискам. Госдума в марте планирует принять законопроект, устанавливающий такие правила, выяснили «Известия». Инициатива была внесена в нижнюю палату от всех пяти фракций в июле прошлого года, однако, несмотря на положительное заключение кабмина, не рассматривалась. Как пояснили авторы законопроекта, документ активно дорабатывается. О его поддержке «Известиям» сообщили в Центробанке, при этом представители бизнеса отнеслись к инициативе критически.

Защитить потребителей

Онлайн-сервисы и интернет-магазины обяжут уведомлять клиентов о взимании платы по подпискам. Такой законопроект Госдума может принять в марте. Об этом «Известиям» сообщил один из авторов документа, зампред комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

На законопроект получен официальный отзыв правительства. Это позволяет Госдуме рассмотреть и принять его в первом чтении. Сейчас он находится в числе тех, которые мы планируем рассмотреть в марте. Если не будет каких-то серьезных перегрузок в повестке, думаю, что он в этом месяце может быть принят в первом чтении, — сказал он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Депутат подчеркнул, что правительство в своем отзыве отразило ряд замечаний, но они не носят существенного характера и вполне могут быть доработаны и устранены ко второму чтению.

Справка «Известий»

Законопроект, направленный на защиту потребителей от списаний средств за платные интернет-подписки, был внесен в Госдуму в июле 2023 года представителями всех фракций, представленных в парламенте. Речь идет о ситуациях, когда человек покупает услугу или товар и сохраняет в сервисе данные своей банковской карты, с которой без его уведомления начинают списываться средства, в том числе за продление использования сервисом. Как сообщали авторы в пояснительной записке, в числе возникающих у пользователей трудностей — отслеживание снятия средств, отмена платных подписок, одностороннее изменение продавцом условий без надлежащего уведомления потребителя, автоматическое продление платных подписок без предварительного подтверждения, списание денежных средств за подписку также без уведомления.

В профильном комитете «Известиям» также сообщили, что в настоящее время законодательная инициатива активно дорабатывается. Устраняются замечания кабмина по формулировкам понятий «регулярное получение», «регулярный доступ», исключаются противоречащие нормы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Мы находимся в диалоге с бизнесом. Работаем над тем, чтобы итоговая версия законопроекта была полезной для граждан и безвредной для российских компаний, которые боятся столкнуться с оттоком пользователей, — пояснил «Известиям» еще один автор документа, депутат Госдумы от того же комитета Антон Немкин.

Золотой век стриминга: почему сервисы резко подорожали
Рост цен онлайн-кинотеатров в мире опережает инфляцию

По его словам, чтобы проработка выдвинутых бизнес-сообществом уточнений и предложений шла эффективнее, было принято решение создать рабочую группу. Активное участие принимают в ней представители Роспотребнадзора, Банка России, «Яндекса», Ozon, ассоциации «Интернет-видео», Медиа-коммуникационного союза и другие компании.

— Нанести вред предпринимателям, которые сегодня активно работают и стремятся обеспечить качественный и надежный сервис для граждан точно не входит в наши планы. При этом главное — искоренить ситуацию, в которой люди остаются в уязвимом положении и платят деньги за те услуги, которыми не пользуются, — подчеркнул депутат.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Он уточнил, что сегодня россияне зачастую оказываются в таком положении поскольку попадают в так называемые подписочные ловушки. Причин тому много, но наиболее явная заключается в том, что сервисы попросту не присылают уведомления о продлении подписки или делают это в непонятной форме. В результате с пользователя списываются деньги, при том что сервис он, возможно, и не использует вовсе. А если решает отписаться, сделать это может далеко не всегда из-за того, что компании намеренно усложняют этот путь с технической стороны.

«Известия» направили запросы в Минпромторг, Минцифры и Роспотребнадзор с просьбой прокомментировать доработку законопроекта, а также возможные поправки в него.

Дательный платеж: в РФ хотят обязать банки блокировать интернет-подписки
Почему кредитные организации не выполняют просьбу клиентов, несмотря на рекомендации регулятора

За и против

В Банке России «Известиям» сообщили о том, что инициатива поступила к ним на отзыв.

— Урегулирование порядка реализации платных цифровых подписок позволит защитить права потребителей и не допустить скрытых списаний денег. Банк России поддерживает предлагаемые законопроектом механизмы управления платными подписками. Работа над документом продолжается, — отметили в ЦБ.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В «Яндексе» официально от комментариев отказались. При этом источник в компании отметил, что «в текущей редакции законопроект противоречит своей изначальной цели — обезопасить пользователей от недобросовестных сервисов».

В таком виде он может навредить добросовестным игрокам рынка, а также ухудшить пользовательский опыт для миллионов человек, — сообщил источник.

«Известия» также направили запросы в крупнейшие интернет-компании, в числе которых Ozon, Wildberries, Ivi и другие.

Найдется во всем: «Яндекс» обошел Google в поиске на iOS
Как этому поспособствовал искусственный интеллект

В Медиа-коммуникационном союзе воздержались от комментариев.

— В созданной рабочей группе мы и наши коллеги по отрасли вместе с авторами законопроекта будем искать оптимальные механизмы защиты интересов потребителей сервисов по подписке, которые не станут при этом создавать избыточных рисков для добросовестного бизнеса. Мы уверены, что найдем этот баланс и существенно улучшим редакцию проекта закона, — заявил «Известиям» глава ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин.

Глава «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ) Олег Павлов считает, что бизнес критически относится к законопроекту, так как в случае его принятия теряет прибыль, которую мог получить с этих подписок, если ситуация осталась бы на том же уровне.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

— Пользователями различных подписочных сервисов сегодня являются десятки миллионов россиян. При этом проводимые нами исследования показывают, что более 60% потребителей сталкиваются с различными сложностями при отказе от подписок, незапланированными списаниями или прочими неудобствами, — пояснил общественник.

По его словам, зачастую всё это происходит на фоне сокращения каталогов аудио- и видеостриминговых сервисов по требованию иностранных правообладателей и, соответственно, изъятию контента, за который потребители заплатили при оформлении подписки и на который они вправе рассчитывать.

С учетом того, что один потребитель в среднем тратит на подписку сумму в диапазоне 200–400 рублей в месяц, в случае незапланированных списаний речь может идти о совокупном ущербе для бизнеса в нескольких миллиардах рублей, отметили в ОПИ. Именно поэтому в организации убеждены в необходимости появления регулирования подписок, а также информирования потребителей о стоимости услуг, порядке и сроках списания средств за них.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024

Прямой эфир