Лидер партии АдГ допустила выход Германии из ЕС в случае прихода к власти

Германия может выйти из Евросоюза (ЕС) в случае прихода к власти партии «Альтернатива для Германии» (AfD). Об этом 22 января заявила ее сопредседатель Алис Вайдель в интервью газете Financial Times.

По словам Вайдель, партия намерена настаивать на реформах в ЕС, которые должны исправить проблему нехватки демократии в блоке, а также снизить полномочия Еврокомиссии.

«Но если реформа невозможна, если нам не удастся восстановить суверенитет стран — участниц ЕС, мы должны позволить гражданам принять решение, как это сделала Великобритания», — сказала она.

Вайдель подчеркнула, что смогла бы организовать в стране референдум по выходу из ЕС.

Накануне специалисты социологического института INSA сообщили, что более 60% немцев считают политику федерального правительства Германии виновной в разрастании идеологического раскола в обществе. Как добавила председатель объединения среднего класса и бизнеса (MIT) Гитта Коннема, политика правящей коалиции подвергает сплоченность общества серьезному испытанию, а выгоду от этого получает правая оппозиционная партия «Альтернатива для Германии».

До этого, 2 января, депутат Европарламента от немецкой партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Бек сообщил, что Дания и Швеция, возможно, выйдут из Евросоюза, если в Германии наступит экономический кризис и она больше не сможет продолжать субсидировать весь блок ЕС. Вторым возможным кандидатом на выход из ЕС, по его мнению, является Швеция.

До этого, 18 ноября, премьер-министр страны Виктор Орбан выразил мнение, что действующие лидеры ЕС рискуют вызвать закат Европы и превратить ее в музей под открытым небом, у которого нет будущего.

Немецкий журналист Вольфганг Мюнхау в статье для британского издания New Statesman 23 октября заявил, что Европейский союз может дать трещину в будущем, поскольку его единство давно нарушено. По его мнению, страны ЕС истощили санкции против России, которые обернулись против сообщества, а окончательным ударом становится и истощение собственных ресурсов.