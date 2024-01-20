Новый опрос в ФРГ показал, что более 60% немцев считают политику федерального правительства Германии виновной в разрастании идеологического раскола в обществе. Об этом20 января сообщает Die Welt, ссылаясь на данные исследования института INSA.

«64% опрошенных заявили, что, по их мнению, политика федерального правительства «имеет тенденцию к усугублению» общественного раскола в стране. 18% считают, что политика правительства канцлера [ФРГ Олафа] Шольца не влияет на это, 4% думают, что она «снижает общественные разногласия», — отмечает издание.

Респонденты отметили, что больше всего в общественном расколе виноваты те, кто придерживается правоконсервативных взглядов (82%). Среди левоцентристов правительство в сложившейся ситуации винят 56% респондентов. В опросе приняли участие 1002 жителя Германии старше 18 лет.

Как добавила председатель объединения среднего класса и бизнеса (MIT) Гитта Коннема, принадлежащего оппозиционному блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), политика правящей коалиции подвергает сплоченность общества серьезному испытанию, а выгоду от этого получает правая оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» и ей подобные.

Ранее, 15 января, кандидат экономических наук, эксперт международного общественного движения «Другая Украина» Александр Дудчак допустил, что митинги фермеров в Германии могут ускорить процесс смены Шольца на посту канцлера ФРГ. Политолог указал, что одной из важнейших причин «тяжелой судьбы» фермеров и металлургов, а также сотрудников химической промышленности и других предприятий, которые закрываются в ФРГ, является поддерживаемая государством политика США в отношении РФ.

До этого, 14 января, издание Bild опубликовало данные исследования института INSA, согласно которым более 70% опрошенных немцев оказались недовольны работой Шольца. Кроме того, по данным исследования, работой федерального правительства недовольны 76% опрошенных, оно устраивает только 17% граждан. По данным института, это худший показатель правящей коалиции с начала ее работы в декабре 2021 года.

3 января депутат Европарламента от немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Гуннар Бек в беседе с «Известиями» сказал, что Шольцу стоит уйти в отставку, так как его правительство является катастрофой.