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В Госдуме отреагировали на указ Зеленского о населенных украинцами территориях

Депутат ГД Новиков раскритиковал указ о населенных украинцами территориях России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Исходя из подписанного президентом Украины Владимиром Зеленским указа об исторически населенных украинцами территориях России можно сделать вывод о том, что глава государства находится в сложном положении. Так депутат Госдумы Дмитрий Новиков отреагировал а понедельник, 22 января, на решение Зеленского.

«У людей, как говорит молодежь, крышу сносит. Они начинают принимать неадекватные решения. Это уже даже нельзя считать какой-то пиар-деятельностью, поскольку она не имеет общего со здравым смыслом. При этом из такой ситуации можно сделать определенные выводы», — заявил Новиков в разговоре с Lenta.Ru.

По словам парламентария, в данном случае можно сделать вывод, что «режим Зеленского в преддверии полной агонии». Это заставляет его принимать решения, не отвечающие реальному положению вещей, заключил Новиков.

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Ранее в этот день Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации», передает RT.

Он поручил правительству Украины разработать совместно с международными экспертами, представителями Всемирного конгресса украинцев, учеными и общественностью план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в России.

К числу исторически населенным украинцами территориям Зеленский отнес Кубань, Стародубщину, Северную и Восточную Слобожанщину в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей, передает НСН.

Указ был опубликован в День соборности Украины, в который празднуется подписание Акта воссоединения Украинской народной республики и Западно-Украинской народной республики в 1919 году.

Ранее, 8 января, бывший главнокомандующий армией США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что Украину в ходе конфликта с Россией ждет потеря территорий из-за невозможности противостоять армии в связи с катастрофической нехваткой боеприпасов. По данным украинских военных, некоторым подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже пришлось снизить скорострельность на 90% по сравнению с летом.

О том, что Украину по итогам конфликта ждет раздел территорий, написала 25 декабря и сербская газета «Политика». Как отметили авторы статьи, Украина в итоге может потерять Одессу и Харьковскую область, освобождение которых становится для России стратегической необходимостью. Кроме того, по словам авторов, никуда не делись амбиции Польши и Венгрии, желающих благодаря возникшему хаосу «вернуть свои исторические территории», утраченные в ходе двух мировых войн прошлого века.

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