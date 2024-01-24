25 января — Татьянин день: история и традиции праздника студентов

Ежегодно 25 января учащиеся российских вузов отмечают Татьянин день, или День студента. В 2024 году он выпадает на четверг. О том, какую роль в учреждении праздника сыграл Московский государственный университет и при чем здесь святая Татиана Римская, читайте в материале «Известий».

Татьянин день в 2024 году — история

Изначально 25 января отмечали не студенты, а православные верующие. В этот день церковь чтила память святой мученицы Татианы Римской, которая жила во II веке нашей эры. Ее родители, богатые и знатные римляне, втайне исповедовали христианство и растили свою дочь в благочестии. Они водили ее на службы, знакомили со Священным Писанием, приобщали к молитве. Достигнув совершеннолетия, Татиана решила полностью посвятить себя Богу и приняла обет безбрачия. Вскоре ее назначили диакониссой Римской христианской церкви.

Однако во времена императора Александра Севера в Риме усилились гонения на христиан. По преданию, Татиане приказали принести жертву Аполлону, но она отказалась. После этого девушку подвергли пыткам и бросили на арену Колизея, чтобы ее растерзал лев. Однако зверь не стал трогать святую, а склонился перед ней, облизывая ее ноги. После этого ее и восьмерых солдат, уверовавших в Христа благодаря Татиане, закололи мечом.

Со временем Татиану стали почитать во многих христианских странах, включая Россию. А в 1755 году, в день памяти святой мученицы, императрица Елизавета Петровна подписала указ о создании Московского университета, тем самым положив начало новой вехе в истории российского образования. Основателями учебного заведения стали два выдающихся просветителя той эпохи — ученый Михаил Ломоносов и политический деятель, меценат Иван Шувалов.

По одной из версий, дату основания вуза выбрал Шувалов, так как 25 января (12 января по старому стилю) праздновала именины его мать Татьяна.

Изначально 25 января отмечали только день рождения Московского университета. Но в 1850 году император Николай I объявил эту дату праздником всех вузов страны. Связывать торжество с именем святой Татианы стали после открытия на территории главного университета страны храма в ее честь. Со временем студенты начали почитать мученицу как свою покровительницу. К ней до сих пор обращаются за помощью в учебе и успешном закрытии сессии.

После революции, в 1918 году, храм закрыли, а студенческий праздник отменили. Торжество возродили в Московском университете в 1992 году, а через три года был возвращен церкви и храм святой Татианы. А в 2005 году президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении Дня российского студенчества 25 января.

Татьянин день в 2024 году — традиции

В Российской империи празднование Татьяниного дня начиналось с торжественного молебна. Во время службы студенты просили у святой помощи в освоении наук, любви, поиске достойной работы. После этого учащиеся слушали выступление ректора и приступали к гуляньям и застольям.

Поначалу Татьянин день отмечали только в Москве как день основания Московского университета. Праздник проходил с размахом, в гуляньях участвовала вся столица. Считается, что в этот день у полиции даже было особое предписание не наказывать студентов за пьянство. По воспоминаниям писателя Антона Чехова, во время торжества 1885 года столичные студенты «выпили всё, кроме Москвы-реки, и то благодаря тому, что она замерзла».

Сейчас Татьянин день в каждом вузе отмечают по-своему. В праздник для студентов устраивают концерты, ярмарки, флешмобы, конкурсы, фестивали, спортивные соревнования. К торжеству присоединяются городские власти, а также музеи, рестораны и другие развлекательные заведения. Многие из них в этот день делают студентам и женщинам по имени Татьяна скидки, дают небольшие подарки или бонусы.

Некоторые вузы изобретают собственные праздничные традиции. Например, в Белгородском техническом университете проводят бал в историческом антураже, а в МГУ угощают учащихся медовухой, сваренной по секретному рецепту ректора университета Виктора Садовничего. Церемония разлива проходит в здании Фундаментальной библиотеки. В фойе устанавливают огромную бочку с напитком, из которой наполняют стаканы гостей. Когда медовуха заканчивается, студенты и преподаватели отправляются в актовый зал, чтобы посмотреть праздничный концерт.

Татьянин день в 2024 году — приметы

С празднованием Татьяниного дня связано множество примет, как древних, так и более современных. Большинство из них относится к учебе. Так, в праздник некоторые студенты рисуют на последней странице зачетной книжки небольшой домик с трубой, из которой тянется столб дыма. Считается, что чем он длиннее, тем легче будет постигать науки.

Другие учащиеся в этот день «призывают халяву». Высунувшись из окна, они размахивают зачеткой и кричат «Халява, приди!». Таким образом студенты надеются сдать сессию без усилий. Еще один способ получить желанную оценку — прийти с зачеткой на самое высокое место в округе и загадать желание на солнце.

На Руси в Татьянин день внимательно следили за погодой. Так, если рано утром солнце выглядывало из-за туч, ждали раннего прилета птиц весной. Мороз в праздник обещал хороший урожай, а метель — неплодородный сезон.

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