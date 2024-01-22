Принятому за Твикса коту в Кирове ищут хозяев

Коту, похожему на выброшенного из поезда проводницей кота Твикса, ищут хозяев. Об этом 22 января сообщили в Telegram-канале волонтеров, занимающихся поиском животного.

По их данным, кот, похожий на Твикса был замечен возле домов недалеко от вокзала в Кирове, однако позднее оказалось что кот того же окраса, но более пушистый. Его решили назвать его по месту находки — «клоном с Карла Маркса».

Одна из волонтеров, Валерия Овсянникова, сообщила, что кота отнесли в ветклинику для дальнейшего обследования. Ему около двух лет, а вес составляет 5 кг. При этом у животного обнаружили «полный набор паразитов».

«У него возьмут кровь на анализ и станет понятнее по его внутреннему состоянию. Так же коту сейчас сделали укол с сывороткой для пассивной иммунизации», — сообщила она.

Кот Твикс пропал 11 января после того, как проводница выкинула его из вагона поезда Екатеринбург – Тихвин на остановке в Кирове. Кот выбрался из переноски, пока его хозяин спал. Проводница не смогла найти владельца питомца и решила, что он беспризорный. Известно, что Твикса везли домой после операции, у него были все документы и билет.

После просьбы хозяина кота Эдгара Гайффулина Твикса искал почти весь Киров. 20 января тело кота нашли неподалеку от железнодорожных путей, а потом привезли владельцам, которые подтвердили, что это действительно Твикс.

19 января юрист Александр Хаминский предположил в разговоре с «Известиями», что проводницу могут привлечь по статье об умышленном повреждении или уничтожении чужого имущества (ст. 167 УК РФ). Если в поступке проводницы был умысел, дело могут переквалифицировать в «Самоуправство» (ст. 330 УК РФ).

Позднее, 22 января, губернатор Кировской области Александр Соколов поблагодарил волонтеров, которые искали кота Твикса. По его словам, каждый из них помог сохранить веру в добро и человечность.