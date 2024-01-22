Политолог указал на продвижение США помощи Киеву в ущерб благополучия ЕС

США будут продвигать идею создания фонда помощи Украине для обхода вето Венгрии для продолжения конфликта. Как отметил в разговоре с «Известиями» 22 января член международного общественного движения «Другая Украина», кандидат экономических наук Александр Дудчак, Соединенным Штатам выгоден украинский конфликт, несмотря на ущерб европейцев.

Накануне газета The Wall Street Journal со ссылкой на проект документа сообщила, что Европейская служба внешних связей рассматривает создание фонда для оказания помощи Украине, чтобы обойти вето, наложенное Венгрией. Предполагается, что фонд получит около €6,5 млрд из активов внебюджетного Европейского фонда мира и ежегодно будет выделять Киеву до €5 млрд с 2024 по 2027 год.

«Эта действительно является попыткой обойти решение Венгрии. Тем более что уже руководство Словакии заявило, что если Венгрию лишат права вето, то тогда Словакия его применит. Но а кому-то очень нужно продолжить финансирование Украины, и в общем-то понятно, что эти силы далеко не в Европе находятся. То есть США пока успешно продавливают такие решение, хотя у самой Европы проблем очень много», — сказал Дудчак.

По его словам, выделение денег, которые будут направлены на компенсацию за поставленное вооружение Киеву, в интересах Соединенных Штатов, так как таким образом будут стимулироваться закупки оружия.

США в целом не важно мнение Венгрии, и они будут продвигать идею созданию фонда, считает политолог.

На встрече в Брюсселе по Украине 14–15 декабря 2023 года Венгрия блокировала выделение Киеву €50 млрд. В том же месяце премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил Евросоюзу воздержаться от помощи Украине в течение ближайших пяти лет, отметив, что тех €50 млрд, которые ЕС собирается передать Киеву, у объединения просто нет.

Позднее газета Financial Times сообщила, что Еврокомиссия готова к проведению ежегодного аудита расходования предоставленных средств Украине ради согласования Венгрией четырехлетнего пакета финансовой помощи Киеву.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.