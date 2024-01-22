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На освещение «Тавриды» в Крыму потратят 9 млрд рублей

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На устройство стационарного освещения на всем протяжении трассы «Таврида» в Крыму планируется потратить около 9 млрд рублей. Такая цифра содержится в обновленном плане дорожного строительства на 2024–2028 годы.

Заказчиком работ будет ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» Росавтодора. Работы разбиты на три этапа. На участок в 78,3 км трассы, который проходит по территории Ленинского района, выделено 2,9 млрд рублей. На участок протяженностью 100 км, до 187-го км трассы (район Донского Симферопольского района) выделено около 3 млрд рублей. Стоимость освещения третьего участка, до 269,3 км, проходящего на стыке с бывшей так называемой президентской трассой, составит также около 3 млрд рублей.

Средства поступят из федерального бюджета. ИА «Крыминформ» отмечает, что стоимость работ не окончательная, так как документ допускает уточнение объемов финансирования по работам в 2027 году.

Всего же обновленный пятилетний план дорожного строительства предусматривает реализацию 380 проектов. Общий объем финансового обеспечения — более 14 трлн рублей. Из этой суммы 5,6 трлн рублей поступят из федеральной казны.

Ранее сообщалось, что в Крыму в 2023 году удалось отремонтировать 38 дорог, общая протяженность которых превысила 262 км. Работы проводились в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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