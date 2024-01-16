Порядка 260 км дорог отремонтировали в Крыму в 2023 году
В Крыму в 2023 году удалось отремонтировать 38 дорог, общая протяженность которых превысила 262 км. Работы проводились в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
По этому же проекту привели в порядок 23 моста. Их протяженность составила около 830 м, сообщает ИА «Крыминформ» со ссылкой на республиканское правительство.
В этом году планируется привести в порядок 193 км дорог и 1090 погонных метров искусственных сооружений.
Ранее сообщалось, что в Крыму создали карту электрозаправок. Ее разработал республиканский Центр «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». На карте отмечены 56 зарядных станций, где можно зарядить электромобиль.