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Врач рассказала о грозных осложнениях отита

Врач Уланкина: отит может стать причиной абсцесса мозга и менингита
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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Стреляющая боль в ухе, ощущение заложенности, снижение слуха — с неприятными симптомами отита за свою жизнь хотя бы раз сталкивается практически каждый человек. При этом на фоне отсутствия адекватного лечения могут развиться серьезные осложнения — менингит, воспаление лицевого нерва, разрыв барабанной перепонки, абсцесс мозга, снижение слуха или хроническая тугоухость, рассказала «Известиям» 22 января специалист лаборатории «Гемотест», врач Ольга Уланкина.

По словам эксперта, отит — это воспаление одного из отделов уха, которое чаще всего вызывают вирусы и бактерии. Обычно он развивается как осложнение инфекционных заболеваний (ангины, кори, ОРВИ, гриппа), при которых патогенные микроорганизмы попадают из носоглотки в ухо и вызывают воспаление. Реже причиной заболевания становятся травмы, например повреждение барабанной перепонки при нырянии.

«Существует распространенное заблуждение, что отит возникает из-за того, что «в уши надуло», если ходить в зимнее время года без шапки. Это не совсем так: локальное переохлаждение не вызывает отит напрямую. Но прогулки без головного убора по морозу отрицательно влияют на иммунитет, организм становится более чувствительным к вирусам и бактериям — возбудителям респираторных инфекций, а уже они могут привести к развитию отита и других воспалительных процессов, например менингита», — пояснила Уланкина.

Отит подразделяют на внутренний, средний и наружный — в зависимости от того, какой именно отдел уха воспалился. Чаще всего развивается средний отит. По данным клинических рекомендаций Минздрава РФ, острым средним отитом осложняется 20–70% респираторных инфекций. Особенно подвержены этому заболеванию дети: из-за особенностей строения уха у них часто развиваются воспалительные процессы, к трехлетнему возрасту отитом успевает переболеть более 70% малышей, подчеркнула специалист.

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При среднем отите, по ее словам, в полости среднего уха скапливаются серозная жидкость и гной, из-за которых возникает ощущение заложенности и снижается слух. С прогрессированием болезни в барабанной перепонке может образоваться отверстие, и жидкость выходит наружу. Слизистая оболочка внутренней полости органа отекает и давит на нервы, вызывая острую пульсирующую боль, которая может отдавать в висок, глаз. При отите у человека может подняться температура, возникнуть головная боль и головокружение.

«Наружный отит обычно лечится без использования антибиотиков, а вот при воспалении среднего и внутреннего уха лечение зависит от тяжести заболевания и общего состояния пациента. Если есть признаки скопления гноя в полости уха, у пациента высокая температура, существуют риски развития осложнений или воспалительный процесс возник у ребенка младше двух лет, без антибактериальной терапии не обойтись. Также врач может назначить нестероидные противовоспалительные препараты, чтобы снизить высокую температуру и уменьшить боль. После курса антибиотиков могут назначить физиотерапию, которая позволяет быстрее пойти на поправку и избежать развития хронической формы отита. Если заболевание протекает легко и вызвано вирусами, антибактериальную терапию не назначают», — рассказала Уланкина.

В заключение она предупредила, что отит может нанести серьезный вред здоровью. Поэтому при первых признаках воспаления в ухе необходимо обратиться к врачу, самолечение народными средствами может привести к серьезным осложнениям.

«Стопроцентной защиты от отита не существует, но можно снизить риск развития воспаления. Для этого необходимо своевременно лечить респираторные инфекции, в холодное время года носить головной убор, чтобы не допускать локального переохлаждения и снижения иммунитета, вести здоровый образ жизни», — подытожила специалист.

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19 января заведующий отделением травматологии и ортопедии РДКБ Александр Саутенко рассказал «Известиям», какие признаки говорят о переохлаждении у ребенка. По его словам, это, в частности, бледность кожи и губ.

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