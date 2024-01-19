Врач назвал признаки, которые говорят о переохлаждении у ребенка

Заведующий отделением травматологии и ортопедии Российской детской клинической больницы (РДКБ), филиала РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава РФ, Александр Саутенко 19 января рассказал «Известиям», какие признаки говорят о переохлаждении у ребенка, как его избежать и как правильно согреться в морозные дни.

«В некоторых случаях ребенок не жалуется на переохлаждение и не показывает никаких признаков. Но это не значит, что всё в порядке: следует регулярно проверять состояние малыша на улице. Слишком яркий румянец или ледяные руки — всё это является отчетливым признаком того, что следует закончить прогулку», — предупредил Саутенко.

При этом он отметил, что иногда от холодного воздуха ребенка полноценно не защищают даже самые теплые вещи. Поэтому, если дети говорят, что им холодно, не стоит пренебрегать этими жалобами и воспринимать их как капризы «домоседов» — возможно, следует вернуться в теплое помещение, чтобы согреться.

По словам специалиста, чтобы у ребенка не было переохлаждения, нужно следовать определенным правилам.

«Так, важно уделить внимание одежде. Она должна быть свободной, чтобы не препятствовать нормальной циркуляции крови. Лучше отдавать предпочтение многослойным вещам: прослойка воздуха между разными слоями станет прекрасным теплоизолятором. Что касается верхней одежды, то следует выбирать непромокаемые вещи. Конечно, когда речь идет о низких температурах, нужно надеть шапку, шарф и перчатки или варежки на ребенка», — посоветовал Саутенко.

Врач обратил внимание, что требования касаются и обуви. Отсутствие стельки и тесные ботинки могут стать причиной обморожения. При морозах лучше надевать шерстяные носки, поскольку они позволяют ногам оставаться сухими, впитывая влагу.

«Переохлаждение у детей проявляется по-разному. Первыми симптомами могут быть покалывание конечностей, слабость, нарушение координации, озноб, сонливость, бледность кожи и губ. В более серьезных ситуациях вместе с бледностью кожных покровов отмечается замедление пульса и дыхания. В этих случаях нужно скорее прекратить прогулку, переместиться в теплое помещение и начать согревать ребенка», — рассказал специалист.

При этом он отметил, что при переохлаждении нельзя согревать ребенка быстро и использовать что-то очень горячее, потому что таким образом можно нанести дополнительные повреждения коже и тканям. Необходимо всё делать постепенно, причем более важную роль играет внутреннее согревание: стоит предложить ребенку горячие напитки и пищу. Чтобы ускорить процесс, можно укутать малыша.

Говоря о том, в каких случаях следует обратиться за помощью к врачу, он отметил, что в этом вопросе большую роль играет общее состояние ребенка.

«Если нет каких-то соматических изменений, например, сильной головной боли, то, скорее всего, можно справиться самостоятельно. Что касается местных проявлений, когда рука или нога долго остается холодной или, наоборот, очень горячей, появляется выраженный болевой синдром и отек, лучше обратиться к врачу. Важно обращать внимание также на цвет кожных покровов: значимое сильное покраснение или сохранение белого цвета кожи в течение несколько часов — в этих случаях рекомендуется обратиться к медицинскому специалисту», — резюмировал он.

16 декабря педиатр «СМ-Клиника» для детей Ольга Татаркина в разговоре с «Известиями» заявила, что самым опасным подарком для ребенка является конструктор из небольших магнитных шариков, поскольку в случае их проглатывания есть серьезный риск для здоровья и даже его жизни.