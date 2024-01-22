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МВД Украины заявило об изъятии у населения миллионов патронов и тысяч гранат

МВД Украины изъяло у населения за 2023 год «миллионы патронов и тысяч гранат»
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Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
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На Украине правоохранители изымают у населения тонны взрывчатки, тысячи гранат и пистолетов, миллионы патронов. Об этом заявил в понедельник, 22 января, глава украинской национальной полиции Иван Выговский.

Так он прокомментировал сообщения МВД Украины от 15 января о том, что в стране за прошедший год было изъято более 5 тыс. единиц огнестрельного оружия и 1,8 млн боеприпасов и патронов. Как уточнялось, в числе конфискованного оружия — 1567 автоматов, 997 пистолетов и револьверов, 921 гранатомет и 1683 единицы переработанного оружия. Кроме того, за указанный период компетентные органы зафиксировали в стране тысячи фактов незаконного оборота оружия.

«Сейчас мы стали изымать оружия гораздо больше. Это тонны взрывчатки, миллионы патронов, тысячи гранат, пистолетов. Что касается оружия, которое раздавали в начале войны, мы его сейчас не забираем у граждан», — сказал Выговский в беседе с «РБК-Украина».

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Ранее, в середине октября прошлого года, в МИД РФ заявили, что оружие, которое западные страны поставляют на Украину, бесконтрольно расходится по всему миру. Там отметили, что странами НАТО и Евросоюза грубо игнорируется целый ряд международных договоренностей, нацеленных на минимизацию рисков попадания оружия в теневой оборот.

В начале ноября заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) РФ Александр Венедиктов заявил о том, что у Совбеза РФ возник вопрос к США, а также к другим странам Запада, как поставленное оружие на Украину и в Афганистан оказалось на черном рынке Ближнего Востока, о чем есть свидетельства. Украинская сторона отвергает попадание оружия с Украины за ее пределы.

Верховная рада Украины в феврале прошлого года приняла в первом чтении законопроект о праве населения на владение огнестрельным оружием. Согласно нему разрешается использование гражданского огнестрельного оружия для защиты жизни, здоровья и собственности в состоянии необходимой обороны. Однако перед применением оружия человек должен об этом предупредить.

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