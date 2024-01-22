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В Совфеде заявили, что украинские чиновники отворачиваются от Зеленского

Сенатор Цеков: внутри правящих элит Украины давно идет конфликт
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Фото: REUTERS/Alina Smutko
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Украинские чиновники отворачиваются от президента Украины Владимира Зеленского. Как заявил «Известиям» 22 января член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, внутри правящих элит давно идет конфликт.

Накануне мэр Киева Виталий Кличко в интервью The Globe and Mail раскритиковал Зеленского, заявив, что страна при нем становится всё более авторитарной.

«Между властями на Украине идет конфликт. Эта ситуация резко усилилась в последние полгода. Конфликт между [главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерием] Залужным и Зеленским, конфликт внутри высшего военного командования, конфликт между Кличко и Зеленским. При этом, конечно, критики Зеленского говорят ту правду, о которой все давно знают», — сказал Цеков.

Вместе с тем он добавил, что самой большой ошибкой Украины стало то, что она выбрала путь своего развития посредством конфликта с Россией.

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Ранее, 10 января, бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Украину в 2024 году ожидает катастрофа режима Зеленского, однако для народа это будет победой.

До этого, 3 января, газета Corriere della Sera писала, что украинское население теряет веру в Зеленского. По словам автора публикации, украинцы устали от конфликта, а рейтинг президента Украины, согласно опросу киевского Международного института социологии, упал до 60%, хотя в начале спецоперации составлял 98%.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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