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В СВР заявили о формировании США на Украине колониальной администрации

Нарышкин: США приступили к формированию на Украине колониальной администрации
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Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров
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США приступили к формированию на Украине колониальной администрации. Об этом 22 января заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

«Директор СВР России Сергей Нарышкин заявил, что, по поступающим в СВР данным, руководство США уверенно усиливает вассальную зависимость Киева от Вашингтона. Американские советники уже представлены во всех ключевых украинских государственных ведомствах по аналогии с тем, как англосаксы времен Британской империи направляли в свои колонии «политических агентов» для фактического управления и контроля за деятельностью местных властей», — сказано в сообщении пресс-бюро СВР.

По замыслу США, данная колониальная администрация будет состоять из прошедших обучение на Западе украинцев, присягнувших американским интересам, отметил Нарышкин.

В ходе визита украинского президента Владимира Зеленского в США в декабре прошлого года ему порекомендовали совершить кадровые перестановки в органах власти Украины. На пост премьер-министра рекомендуют назначить посла Украины в Вашингтоне Оксану Маркарову, на должность министра финансов предлагается заместитель ру­ководителя Минфина Александр Кава, а на должность министра экономики рекомендован действующий заместитель главы этого ведомства Тарас Качка.

Как сообщили в СВР, в Вашингтоне под различными предлогами потребовали убрать с руководящих государственных постов тех, кто утратил доверие Бело­го дома. Речь идет о десятках ук­раинских чиновников из команды Зеленского. Его заверили, что в противном случае США предаст гласности «убойное» коррупционное досье в отношении представителей его окружения.

Нарышкин объяснил, что Зеленский осознает влияние США, как и то, что имеющийся у американцев ком­промат способен уничтожить его как президента. В этих усло­виях он будет «и дальше плясать под дудку своих американских хозяев», отметили в СВР.

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