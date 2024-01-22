В СВР заявили о формировании США на Украине колониальной администрации
США приступили к формированию на Украине колониальной администрации. Об этом 22 января заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
«Директор СВР России Сергей Нарышкин заявил, что, по поступающим в СВР данным, руководство США уверенно усиливает вассальную зависимость Киева от Вашингтона. Американские советники уже представлены во всех ключевых украинских государственных ведомствах по аналогии с тем, как англосаксы времен Британской империи направляли в свои колонии «политических агентов» для фактического управления и контроля за деятельностью местных властей», — сказано в сообщении пресс-бюро СВР.
По замыслу США, данная колониальная администрация будет состоять из прошедших обучение на Западе украинцев, присягнувших американским интересам, отметил Нарышкин.
В ходе визита украинского президента Владимира Зеленского в США в декабре прошлого года ему порекомендовали совершить кадровые перестановки в органах власти Украины. На пост премьер-министра рекомендуют назначить посла Украины в Вашингтоне Оксану Маркарову, на должность министра финансов предлагается заместитель руководителя Минфина Александр Кава, а на должность министра экономики рекомендован действующий заместитель главы этого ведомства Тарас Качка.
Как сообщили в СВР, в Вашингтоне под различными предлогами потребовали убрать с руководящих государственных постов тех, кто утратил доверие Белого дома. Речь идет о десятках украинских чиновников из команды Зеленского. Его заверили, что в противном случае США предаст гласности «убойное» коррупционное досье в отношении представителей его окружения.
Нарышкин объяснил, что Зеленский осознает влияние США, как и то, что имеющийся у американцев компромат способен уничтожить его как президента. В этих условиях он будет «и дальше плясать под дудку своих американских хозяев», отметили в СВР.
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