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Украинская теннисистка Костюк обвинила US Open в пророссийской пропаганде

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Фото: REUTERS/Tracey Nearmy
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Украинская теннисистка Марта Костюк обвинила пресс-службу US Open в пророссийской пропаганде из-за флага РФ в публикации в социальной сети. Сообщение об этом спортсменка опубликовала 21 января.

«Я призываю представителей СМИ, чиновников и спортивное сообщество прекратить использовать теннисный корт для продвижения «российского мира», — написала она в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской).

Причиной конфликта стала публикация пресс-службы после победы украинки. На ней показаны результаты встречи, где напротив имени теннисистки Марии Тимофеевой, участвующей в нейтральном статусе, показан флаг России. В четвертом круге Тимофеева проиграла украинке Костюк со счетом 2:6, 1:6.

Кроме того, Костюк отметила, что нейтрального статуса спортсмена «не существует», так как все понимают, какие именно страны представляют участники без флага. В сообщениях международных СМИ также часто отмечается принадлежность спортсменов, а сами они публикуют флаги в своих социальных сетях, добавила украинка.

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Ранее, 17 декабря, Костюк также отказалась встречаться с россиянкой на выставочном турнире во Франции. Звезда российского тенниса Мирра Андреева во время выставочного турнира Negometal Open во Франции должна была играть с украинкой, но та отказалась. А затем 16-летней Мирре устроили поединок с французом Янисом Газуани-Дюраном, который старше девушки на семь лет. Ему Мирра уступила в двух сетах (5:7, 2:6), оставив у болельщиков недоуменный вопрос, что это было и что хотели доказать организаторы соревнований.

Марта Костюк на протяжении всего прошлого сезона отказывалась пожимать руку спортсменкам из России и Белоруссии. Так, она не пожара руку белоруске Арине Соболенко. За неуважение к традиционному рукопожатию в мае прошлого года на Открытом чемпионате Франции спортсменку освистали болельщики. Тогда Костюк заявила, что им «должно быть стыдно» за это.

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