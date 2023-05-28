Украинка Костюк не стала пожимать руку Соболенко после поражения на «Ролан Гаррос»
Белорусская теннисистка Арина Соболенко 28 мая в матче первого круга Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос» обыграла представительницу Украины Марту Костюк.
После окончания матча Костюк отказалась пожимать руку Соболенко.
Это решение украинки вызвало бурную реакцию французской публики на стадионе. Болельщики освистали ее за отказ от рукопожатия, пишет «Газета.Ru».
Ранее в этот же день стало известно, что российская теннисистка Анна Калинская не сыграет 29 мая на «Ролан Гаррос» против американки Эммы Наваро из-за травмы.
«Ролан Гаррос» завершится 11 июня. Призовой фонд турнира составляет €49,6 млн.