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Глава администрации Забайкалья решил отправиться добровольцем на СВО

Первый вице-премьер правительства Забайкалья Мирхайдаров отправится на СВО
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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Первый вице-премьер правительства Забайкальского края, руководитель администрации региона Марат Мирхайдаров принял решение отправиться добровольцем в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом он заявил в понедельник, 22 января, в своем Telegram-канале.

«Я принял решение поехать на специальную военную операцию защищать нашу Отчизну», — сообщил Мирхайдаров в видеообращении.

Как уточнил глава администрации Забайкалья, в ближайшее время он направится в столицу Республики Чечни город Грозный, чтобы вступить в ряды добровольцев в батальон чеченского спецназа «Ахмат».

«Сила России — в наших людях. Сила России — в нашем президенте (Владимире Путине. — Ред.)», — добавил он.

«Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей»
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Президент России Владимир Путин 16 января заявил о полном и абсолютном провале контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) и указал на то, что «если так будет дальше продолжаться, украинской государственности может быть нанесен невосполнимый, очень серьезный удар». При этом он подчеркнул, что к такому развитию ситуации привела неразумная политика нынешнего руководства Украины.

Ранее, 19 декабря, Путин заявил, что РФ не откажется от целей СВО по защите Донбасса. По словам российского лидера, страны Запада продолжают вести против России гибридную войну и активно снабжают киевский режим развединформацией в режиме реального времени.

10 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что коллективный Запад допустил много ошибок, которые в итоге привели к тому, что российские власти приняли решение начать спецоперацию. В частности, он упомянул расширение Североатлантического альянса. Тем не менее, по словам Пескова, Россия — слишком сильное государство, которое не будет сдавать позиции под внешним давлением. Так, добавил он, несмотря на все сложности, определенная часть целей СВО уже достигнута.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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