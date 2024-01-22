Синоптики пообещали москвичам гололедицу и до –8 градусов 22 января
Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, гололедица и до –8 градусов — такая погода ожидает жителей столицы в понедельник, 22 января. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться в диапазоне –8…–6 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до –9.
В Московской области прогнозируют от –11 до –6 градусов, ночью похолодает до –14.
Ожидается южный ветер со скоростью 6–11 м/c, местами возможны порывы до 15–17 м/с.
Атмосферное давление составит 753–760 мм ртутного столба.
22 января научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что во вторник температура в столице повысится до околонулевых значений.
Ранее, 19 января, Вильфанд предупредил, что, хотя на следующей неделе для жителей Московского региона и наступит оттепель, сугробы всё еще останутся высокими и не успеют растаять. Уже к следующим выходным данное явление прекратится.